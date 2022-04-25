Сторожук – о поражении от «Зенита»: «Краснодар» показал всe, что мог»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги проигранного матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

«Тяжeлый матч, но мы показали всe, что могли на данный момент. В эпизодах пропущенных голов могли сыграть лучше, обидные мячи.

Во втором тайме смотрелись лучше, создали несколько хороших моментов, но над реализацией ещe предстоит поработать.

Хотелось бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку, она особенно важна нам сейчас», – сказал Сторожук.

«Краснодар» набрал 39 очков в 25 турах и занимает 6-е место в РПЛ.

Команда после сегодняшнего поражения потеряла шансы на чемпионство.

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