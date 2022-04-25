Круговой: «Уже привык, что партнеры запарывают мои потенциальные голевые передачи»

Защитник «Зенита» Данил Круговой дал комментарии после победы над «Краснодаром» (3:1) в 26-м туре РПЛ.

– Тебя отправили тренироваться уже с 20-й минуты. Не надоело?

– В прошлом году была та же самая ситуация, когда также меня здесь на пятой минуте отправили разминаться. И тогда я не вышел, кстати. А сейчас хотя бы вышел.

– У тебя, по сути, были две голевые передачи, обе запороли партнеры. Не было обидно?

– Что поделать, я уже к этому привык. Будем работать дальше.

В этом сезоне Круговой забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 32 матчах.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом от «Динамо».

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