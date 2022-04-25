Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

Круговой: «Уже привык, что партнеры запарывают мои потенциальные голевые передачи»

Защитник «Зенита» Данил Круговой дал комментарии после победы над «Краснодаром» (3:1) в 26-м туре РПЛ.

– Тебя отправили тренироваться уже с 20-й минуты. Не надоело?

– В прошлом году была та же самая ситуация, когда также меня здесь на пятой минуте отправили разминаться. И тогда я не вышел, кстати. А сейчас хотя бы вышел.

– У тебя, по сути, были две голевые передачи, обе запороли партнеры. Не было обидно?

– Что поделать, я уже к этому привык. Будем работать дальше.

  • В этом сезоне Круговой забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом от «Динамо».

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
Сторожук – о поражении от «Зенита»: «Краснодар» показал всe, что мог»
Семак – о победе над «Краснодаром»: «Не все просто, не все идеально, но абсолютно заслуженно»
РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков 29
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

25.04.2022 23:29
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +15992

    paracetamol 1 час назад

    Ты уж не зазвездился-ли, Кругляк? Пора из тебя-бревна брус делать!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3435

    Spirit_78 1 час назад

    Заголовок совершенно кривой. Формулировку вопроса репортёра выдаёте за прямую речь Кругового.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11