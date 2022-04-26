Сутормин: «Дай бог, чтобы у «Краснодара» все было хорошо»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ.

– Какие впечатления от игры?

– Главное – победили. Был определенный нервяк, когда пропустили гол, но мы сумели довести матч до победы. После забитого нами третьего гола игра успокоилась и моментов особо не было у наших ворот.

– Что можешь сказать по поводу обновленного «Краснодара»?

– Хорошие ребята, все молодцы. Несмотря ни на что, они показывают хороший футбол. Думаю, у них у всех будет большое будущее. Дай бог, чтобы у «Краснодара» все было хорошо.

– Перед матчем заметил, что вы общались с Матвеем Сафоновым. О чем был разговор?

– Ничего такого. Перекинулись парой фраз. Обменялись мнениями, как у нас в клубе, как в «Краснодаре» дела. Хорошо пообщались.

– Чемпионская гонка жива?

– Все в наших руках, еще же остаются матчи. Надеюсь, мы решим эту задачу как можно раньше.

«Зенит» за 4 тура до конца сезона опережает «Динамо» на 6 очков.

Для чемпионства команде Сергея Семака достаточно набрать в последних турах не менее 6 очков.

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