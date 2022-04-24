Терюшков: «Судья матча «Химки» – «Крылья Советов» отработал без ошибок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не имеет претензий по судейству матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1). Самарцы заканчивали встречу вдевятером.

Встречу в поле обслуживал москвич Алексей Матюнин.

«Я считаю, судья отработал без ошибок. Все карточки и нарушения были очевидны. Мне не казалось, что все было в одну сторону.

С приходом Сергея Юрана мы играем организованно, без каких-либо нарушений. Если вы посмотрите статистику, у «Химок» в последних матчах нарушения единичные», – сказал Терюшков.

Самарцы идут в РПЛ 7-ми.

«Химки» расположились в зоне переходных матчей.

У химчан 6 матчей подряд без поражений.

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