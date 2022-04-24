Рюдигер отказал «Манчестер Юнайтед» из уважения к «Челси» и перейдет в «Реал» (Кристиан Фальк)

У защитника «Челси» Антонио Рюдигера было как минимум два предложения о летнем трансфере. Одно – от «Манчестер Юнайтед», другое – от «Реала».
Манчестерцы предлагали немцу зарплату 10 миллионов евро в год, но из уважения к «Челси» он отказался от предложения.
Рюдигер решил продолжить карьеру в «Реале». Соглашение с ним должно быть достигнуто в ближайшие дни.
- По окончании сезона защитник станет свободным агентом.
- 29-летний Рюдигер стоит 35 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ игрок провел 28 матчей, забил 3 гола.
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Источник: твиттер Кристиана Фалька