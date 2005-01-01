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Рюдигер отказал «Манчестер Юнайтед» из уважения к «Челси» и перейдет в «Реал» (Кристиан Фальк)

У защитника «Челси» Антонио Рюдигера было как минимум два предложения о летнем трансфере. Одно – от «Манчестер Юнайтед», другое – от «Реала».

Манчестерцы предлагали немцу зарплату 10 миллионов евро в год, но из уважения к «Челси» он отказался от предложения.

Рюдигер решил продолжить карьеру в «Реале». Соглашение с ним должно быть достигнуто в ближайшие дни.

  • По окончании сезона защитник станет свободным агентом.
  • 29-летний Рюдигер стоит 35 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ игрок провел 28 матчей, забил 3 гола.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: твиттер Кристиана Фалька

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Комментарии2
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    Рейтинг: +758

    talgatnurzhanov2006 6 минут назад

    Косячник тот еще, при игре в 4 защитника привозит по полной. Все его недостатки скрываются при игре в три ЦЗ когда идёт везде подстраховка.

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    Рейтинг: +1084

    Artemka444 19 минут назад

    Не плохой вариант для Реала!!!

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