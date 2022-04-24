Федотов: «Сочи» хочет радовать фанатов, другого не дано»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался после матча 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2). Сочинцы уступали по ходу встречи.
«Борьба за медали в этом сезоне? Давайте так: на футбольное поле мы выходим с одной целью — одержать победу над соперником. Мы хотим радовать наших болельщиков, другого не дано. В оставшихся матчах мы не планируем сбавлять обороты, а наоборот будем предъявлять себе и соперникам максимальные требования. На каждый матч мы выходим, чтобы победить», – сказал Федотов.
- Тренер работает в Сочи с 2019 года.
- Команда идет в РПЛ 3-й.
- Следующий соперник «Сочи» – «Рубин» (30 апреля).
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Источник: «РБ Спорт»