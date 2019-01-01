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Федотов: «Сочи» хочет радовать фанатов, другого не дано»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался после матча 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2). Сочинцы уступали по ходу встречи.

«Борьба за медали в этом сезоне? Давайте так: на футбольное поле мы выходим с одной целью — одержать победу над соперником. Мы хотим радовать наших болельщиков, другого не дано. В оставшихся матчах мы не планируем сбавлять обороты, а наоборот будем предъявлять себе и соперникам максимальные требования. На каждый матч мы выходим, чтобы победить», – сказал Федотов.

  • Тренер работает в Сочи с 2019 года.
  • Команда идет в РПЛ 3-й.
  • Следующий соперник «Сочи»«Рубин» (30 апреля).

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 09:55
Комментарии8
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    Рейтинг: +557

    Suvorov51 37 минут назад

    Да а что . хорошо что Сочи играют в вышке. да и отношение к футболу в городе как будто нормальное. но как узнал что это фарм клуб бомжатника просто стало противно. ну помойкой несет и все. все что связано с бомжатником это помойка

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    Рейтинг: +15966

    paracetamol 1 час назад

    Фанатов надо прибавлять. Команда стоящая в разных смыслах!

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    Рейтинг: +7080

    vladik12 2 часа назад

    У "Сочи" есть фанатская база?

    0
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    Рейтинг: +24476

    vladimir-7 > vladik12 1 час назад

    Нет, не купили, да и болельщиков нет. А вот Федотова можно было бы поставить главным тренером сборной России по футболу вместо Карпина. РФС, куда смотришь?

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    Рейтинг: +999

    Дубина > vladimir-7 1 час назад

    Что бы он ныл после каждого поражения?

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    Рейтинг: +24476

    vladimir-7 > Дубина 1 час назад

    Он же не Федун с Заремой.

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    Рейтинг: +999

    Дубина > vladimir-7 1 час назад

    За стойлом своим следи лучше)))

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    Рейтинг: +24476

    vladimir-7 > Дубина 1 час назад

    По свинарнику богатый опыт имеешь.

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