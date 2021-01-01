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Кубок Испании. «Бетис» в серии пенальти победил «Валенсию» и взял трофей, Черышев остался в запасе

«Бетис» в финале Кубка Испании переиграл «Валенсию». Севильцы в своем городе оказались точнее в серии пенальти.

Единственный удар в послематчевой серии не реализовал игрок «Валенсии» Юнус Муса. Вратарь валенсийцев Георгий Мамардашвили не отразил ни одного из пяти пенальти.

Футболист «Валенсии» Денис Черышев провел матч в запасе.

«Бетис» взял Кубок Испании впервые с 2005 года.

Испания. Кубок. Финал

Бетис – Валенсия – 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 5:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Иглесиас, 11; 1:1 – Дуро, 30.

Результаты Кубка Испании

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Источник: Бомбардир.ру

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