Гилерме: «Мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». Готов играть в России и без еврокубков»

Вратарь «Локомотива» Гилерме не планирует менять клуб. Он хотел бы завершить карьеру в Москве.
«Готов ли я подписать новый контракт? Да, конечно. Моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве». Я делаю все, чтобы тут остаться. Все зависит от здоровья, пока у меня все хорошо. Пока я чувствую, что я могу играть.
Готов ли играть в России, если не будет еврокубков? Почему нет? Думаю, это долго не продлится — год, два максимум», – сказал Гилерме.
- Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.
- С командой он брал РПЛ, Кубок России.
- На счету Гилерме 19 матчей за сборную России.
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