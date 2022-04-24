Гилерме: «Мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». Готов играть в России и без еврокубков»

Вратарь «Локомотива» Гилерме не планирует менять клуб. Он хотел бы завершить карьеру в Москве.

«Готов ли я подписать новый контракт? Да, конечно. Моя мечта – завершить карьеру в «Локомотиве». Я делаю все, чтобы тут остаться. Все зависит от здоровья, пока у меня все хорошо. Пока я чувствую, что я могу играть.

Готов ли играть в России, если не будет еврокубков? Почему нет? Думаю, это долго не продлится – год, два максимум», – сказал Гилерме.

Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.

С командой он брал РПЛ, Кубок России.

На счету Гилерме 19 матчей за сборную России.

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