Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

«Локомотив» планирует продлить контракт с 36-летним Гилерме

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поговорил о будущем 36-летнего вратаря Гилерме. Планируется продление контракта.

— Есть ли решение по Гилерме, у которого скоро заканчивается контакт?

— Мы хотим сохранить Гилю в нашем клубе. Контракт у него до конца 2022 года. Ближе к концу сезона будем обсуждать детали нового контракта с Гилей. Понятно, что будущее за Даниилом Худяковым, но сейчас Гиля как опытнейший вратарь и лидер незаменим.

  • Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.
  • С командой он брал РПЛ, Кубок России.
  • На счету Гилерме 19 матчей за сборную России.

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
Гилерме: «Худяков – это будущее «Локомотива» и сборной России» 1
Гилерме: «Если бы не футбол, стал бы нутрициологом» 3
Гилерме: «У меня есть «shit day», раз в неделю я ем все» 2
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:50
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +4072

    PAREVG. 4 минуты назад

    Согласен, на пару лет, в качестве дядьки наставника и играющего тренера для Худякова.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11