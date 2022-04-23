«Локомотив» планирует продлить контракт с 36-летним Гилерме

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поговорил о будущем 36-летнего вратаря Гилерме. Планируется продление контракта.

– Есть ли решение по Гилерме, у которого скоро заканчивается контакт?

– Мы хотим сохранить Гилю в нашем клубе. Контракт у него до конца 2022 года. Ближе к концу сезона будем обсуждать детали нового контракта с Гилей. Понятно, что будущее за Даниилом Худяковым, но сейчас Гиля как опытнейший вратарь и лидер незаменим.

Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.

С командой он брал РПЛ, Кубок России.

На счету Гилерме 19 матчей за сборную России.

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