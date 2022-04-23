Бундеслига. «Бавария» обыграла «Боруссию» Д и стала чемпионом

«Бавария» в 31-м туре чемпионата Германии победила дома «Боруссию» из Дортмунда. Эти три очка означают, что баварцы вновь стали чемпионами.

Мюнхенцы взяли Бундеслигу десятый раз подряд.

«Боруссия» занимает второе место, отставая от первого на 12 очков.

Дортмундцы не побеждают в Мюнхене в Бундеслиге с 2014 года.

Роберт Левандовски забил «Боруссии» в каждом из восьми своих домашних матчей Бундеслиги. В истории турнира ни один футболист не забивал какой-либо команде на протяжении стольких домашних встреч.

Германия. Бундеслига. 31-й тур

Бавария – Боруссия Д – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гнабри, 15; 2:0 – Левандовски, 34; 2:1 – Джан, 52 (с пенальти); 3:1 – Мусиала, 83.

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих (Зюле, 90+3), Горецка, Гнабри (Мусиала, 63), Мюллер (Забитцер, 82), Коман (Сане, 82), Левандовски (Чупо-Мотинг, 90+3).

«Боруссия»: Хитц, Джан, Аканжи, Загаду, Вольф (Пасслак, 88), Брандт, Беллингем, Геррейру, Рейньер (Байноу-Гиттенс, 67), Ройс, Холанд (Мукоко, 88).

Предупреждения: нет – Джан, 40.

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