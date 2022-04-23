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  • РПЛ. «Сочи» добился волевой победы над «Ахматом» (3:2) и поднялся на 3-е место

РПЛ. «Сочи» добился волевой победы над «Ахматом» (3:2) и поднялся на 3-е место

23 апреля 2022, 20:54
14

«Сочи» в 26-м туре чемпионата России победил «Ахмат». По ходу встречи команда Владимира Федотова уступала в счете.

Сергей Терехов не только забил решающий мяч, но и сделал голевой пас.

Сочинцы поднялись на третье место в таблице, опередив ЦСКА, но у москвичей игра в запасе. «Ахмат» идет восьмым.

«Сочи» не проигрывает четыре матча подряд. У «Ахмата» семь встреч без побед подряд.

Грозненцы ни разу не побеждали «Сочи».

Россия. РПЛ. 26-й тур

Сочи – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Садулаев, 31; 1:1 – Кассьерра, 53; 2:1 – Юсупов, 57; 2:2 – Себай, 66; 3:2 – Терехов, 84.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин (Заика, 46), Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан (Бурмистров, 46), Нобоа, Кассьера (Мелкадзе, 85).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Коновалов, 89), Трошечкин (Умаев, 89), Уткин, Швец, Садулаев (Карапузов, 59), Харин (Себай, 59 (Конате, 87)).

Предупреждения: Юсупов, 27; Бурмистров, 51; Терехов, 81 – Садулаев, 45+2; Богосавац, 70; Тодорович, 82; Семенов, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат ЦСКА
Комментарии (14)
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portero
1650736795
Сочи с победой!!!
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GoLenaStop
1650737117
Ахмат, - вы очень классно сыграли, ребята! Немного не сложилось.... Командам - спасибо за игру с такой интригой. С ув.
Ответить
_Marqella_
1650737141
Молодцы сочинцы...поздравляю !!!
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житель СПб
1650737863
Поздравляю Сочи! Желаю Вам добыть 3 место!
Ответить
paracetamol
1650740132
Хорошая была охота. Сочи с победой!
Ответить
sochi-2013
1650740148
Молодцы!
Ответить
Январь 59
1650740176
Всех сочинцев, с победой. Желаю и дальше продолжать победами и закончить сезон на пьедестале.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1650740302
Сочинская команда проявила дух победителя, всех кто болеет за Сочи -поздравляю.
Ответить
SpartakMoskwa
1650762317
Обе команды молодцы, матч насыщенный и интересный выдался
Ответить
paracetamol
1650787329
Так держать, Федотов!
Ответить
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