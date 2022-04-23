РПЛ. «Сочи» добился волевой победы над «Ахматом» (3:2) и поднялся на 3-е место

«Сочи» в 26-м туре чемпионата России победил «Ахмат». По ходу встречи команда Владимира Федотова уступала в счете.

Сергей Терехов не только забил решающий мяч, но и сделал голевой пас.

Сочинцы поднялись на третье место в таблице, опередив ЦСКА, но у москвичей игра в запасе. «Ахмат» идет восьмым.

«Сочи» не проигрывает четыре матча подряд. У «Ахмата» семь встреч без побед подряд.

Грозненцы ни разу не побеждали «Сочи».

Россия. РПЛ. 26-й тур

Сочи – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Садулаев, 31; 1:1 – Кассьерра, 53; 2:1 – Юсупов, 57; 2:2 – Себай, 66; 3:2 – Терехов, 84.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин (Заика, 46), Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан (Бурмистров, 46), Нобоа, Кассьера (Мелкадзе, 85).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Коновалов, 89), Трошечкин (Умаев, 89), Уткин, Швец, Садулаев (Карапузов, 59), Харин (Себай, 59 (Конате, 87)).

Предупреждения: Юсупов, 27; Бурмистров, 51; Терехов, 81 – Садулаев, 45+2; Богосавац, 70; Тодорович, 82; Семенов, 89.

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