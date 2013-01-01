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РПЛ. «Сочи» добился волевой победы над «Ахматом» (3:2) и поднялся на 3-е место

«Сочи» в 26-м туре чемпионата России победил «Ахмат». По ходу встречи команда Владимира Федотова уступала в счете.

Сергей Терехов не только забил решающий мяч, но и сделал голевой пас.

Сочинцы поднялись на третье место в таблице, опередив ЦСКА, но у москвичей игра в запасе. «Ахмат» идет восьмым.

«Сочи» не проигрывает четыре матча подряд. У «Ахмата» семь встреч без побед подряд.

Грозненцы ни разу не побеждали «Сочи».

Россия. РПЛ. 26-й тур

Сочи – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Садулаев, 31; 1:1 – Кассьерра, 53; 2:1 – Юсупов, 57; 2:2 – Себай, 66; 3:2 – Терехов, 84.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин (Заика, 46), Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан (Бурмистров, 46), Нобоа, Кассьера (Мелкадзе, 85).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Коновалов, 89), Трошечкин (Умаев, 89), Уткин, Швец, Садулаев (Карапузов, 59), Харин (Себай, 59 (Конате, 87)).

Предупреждения: Юсупов, 27; Бурмистров, 51; Терехов, 81 – Садулаев, 45+2; Богосавац, 70; Тодорович, 82; Семенов, 89.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 20:54
Комментарии15
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    Рейтинг: +4259

    Красногорск_Фан 46 минут назад

    Обе команды играли достойно. Сочи с заслуженной волевой победой.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3721

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Сочинская команда проявила дух победителя, всех кто болеет за Сочи -поздравляю.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +2098

    Январь 59 1 час назад

    Всех сочинцев, с победой. Желаю и дальше продолжать победами и закончить сезон на пьедестале.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6406

    sochi-2013 1 час назад

    Молодцы!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +15963

    paracetamol 1 час назад

    Хорошая была охота. Сочи с победой!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +15256

    житель СПб 1 час назад

    Поздравляю Сочи! Желаю Вам добыть 3 место!

    4
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    Рейтинг: +4723

    _Marqella_ 1 час назад

    Молодцы сочинцы...поздравляю !!!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +8357

    GoLenaStop 1 час назад

    Ахмат, - вы очень классно сыграли, ребята!
    Немного не сложилось....
    Командам - спасибо за игру с такой интригой.
    С ув.

    6
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    Рейтинг: +62533

    portero 2 часа назад

    Сочи с победой!!!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +993

    Дубина 2 часа назад

    Стыдно за филиал газпромовский!
    Грязная и убогая командочка.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +15256

    житель СПб > Дубина 1 час назад

    Успокойтесь, пожалуйста.

    3
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    Рейтинг: +13801

    Barmaleushka > Дубина 1 час назад

    Всё верно сказал про 100-летний "пищевик" , но ничьим филиалом он не являются .
    Если напишешь свой адрес - вышлю тебе новые портки ( вместо твоих пропуканных).

    1
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    Рейтинг: +6406

    sochi-2013 > Barmaleushka 1 час назад

    Почему не является? Зениту изрядно очков подкинул! Да и в мае не поскупится.

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    Рейтинг: +13801

    Barmaleushka > sochi-2013 56 минут назад

    Таких "друзей" .. ... и в музей .

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    Рейтинг: +19202

    Аvenger > Дубина 51 минуту назад

    Скорее филиал ВТБшний, ментовский. ФК Сочи- это после развала Динамо (Санкт- Петербург-Ленинград). Теперь столичному ДинамЕ помогают, у Зенита 4 очка приватизировали. А может и в долг взяли?

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