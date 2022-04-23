Захарян – о дерби с ЦСКА: «Никто не станет отсиживаться. Должна получиться интересная атакующая игра»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

– ЦСКА – сильная команда. Легионеры там классные, поэтому будет очень хорошая игра.

– В случае успеха динамовцы станут практически недосягаемыми для ЦСКА. Насколько принципиально решить этот вопрос уже в воскресенье?

– Мы стараемся побеждать в каждом матче. Сейчас или потом – неважно. Выходим играть на победу.

– Во второй части сезона соперники играют против «Динамо» достаточно вязко и от обороны. В дерби стоит ждать более открытого футбола?

– Думаю да. У ЦСКА атакующая команда, и мы играем в атаку. Никто не станет отсиживаться. Поэтому должна получиться интересная атакующая игра.

ЦСКА примет «Динамо» 24 апреля.

Начало встречи – в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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