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Захарян – о дерби с ЦСКА: «Никто не станет отсиживаться. Должна получиться интересная атакующая игра»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

– ЦСКА – сильная команда. Легионеры там классные, поэтому будет очень хорошая игра.

– В случае успеха динамовцы станут практически недосягаемыми для ЦСКА. Насколько принципиально решить этот вопрос уже в воскресенье?

– Мы стараемся побеждать в каждом матче. Сейчас или потом – неважно. Выходим играть на победу.

– Во второй части сезона соперники играют против «Динамо» достаточно вязко и от обороны. В дерби стоит ждать более открытого футбола?

– Думаю да. У ЦСКА атакующая команда, и мы играем в атаку. Никто не станет отсиживаться. Поэтому должна получиться интересная атакующая игра.

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Источник: сайт «Динамо»

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Сегодня, 10:57
Комментарии1
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    Рейтинг: +4561

    neim 1 час назад

    Давай уже Арсенчик, постарайся. Победа над ЦСКА нужна как никогда. А ты, в последнее время, не в своей тарелке. Болельщики ждут от тебя большего !

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