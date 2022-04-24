Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

Шварц – после поражения от ЦСКА: «Доволен качеством игры «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Хотелось бы поздравить своего коллегу, главного тренера ЦСКА, с победой. Если говорить о качестве нашей игры, то я ей удовлетворен. Мы дисциплинированно сыграли в первом тайме, не давали сопернику создать моменты. Я считаю, что во втором тайме мы контролировали ход игры, особенно в первые 20 минут.

У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника. Если говорить в целом, то качеством игры я доволен. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить, когда Тюкавин попал в штангу. Но мы довольны игрой», – сказал Шварц.

  • «Динамо» занимает второе место в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 3 очка, у петербуржцев есть игра в запасе.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
РПЛ. ЦСКА победил «Динамо» благодаря голу Эджуке 21
Щенников, Языджи, Заболотный – в основе ЦСКА на дерби с «Динамо»; Лаксальт, Моро, Смолов выйдут у гостей
Где смотреть ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 апреля
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

24.04.2022 22:43
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11