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  • Шварц – после поражения от ЦСКА: «Доволен качеством игры «Динамо»

Шварц – после поражения от ЦСКА: «Доволен качеством игры «Динамо»

24 апреля 2022, 22:43
7

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Хотелось бы поздравить своего коллегу, главного тренера ЦСКА, с победой. Если говорить о качестве нашей игры, то я ей удовлетворен. Мы дисциплинированно сыграли в первом тайме, не давали сопернику создать моменты. Я считаю, что во втором тайме мы контролировали ход игры, особенно в первые 20 минут.

У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника. Если говорить в целом, то качеством игры я доволен. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить, когда Тюкавин попал в штангу. Но мы довольны игрой», – сказал Шварц.

  • «Динамо» занимает второе место в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 3 очка, у петербуржцев есть игра в запасе.

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Где смотреть ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 апреля
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (7)
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DemSerg
1650859866
Какое там качество? Бей-беги?
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Давид59
1650860474
Говорят, что со стороны виднее. Так вот, не понимаю, чем Смолов сильнее Тюкавина. Без Феди Динамо смотрелось лучше.
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alex1951
1650864497
Короче....по существу .....Игра с ЦСКА на 90% распределила места на пьедестале. Динамо может про ,,золото,, забыть.... шанс был да уплыл......С 2я первыми все ясно..... ну и по логике ,,бронза,, армейцам,но как знать...
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neim
1650865717
Срамота !
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neveldomha
1650868059
Шварц кулик.
Ответить
paracetamol
1650877370
Еще бы. Чем дальше, тем хуже!
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