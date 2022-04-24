Шварц – после поражения от ЦСКА: «Доволен качеством игры «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Хотелось бы поздравить своего коллегу, главного тренера ЦСКА, с победой. Если говорить о качестве нашей игры, то я ей удовлетворен. Мы дисциплинированно сыграли в первом тайме, не давали сопернику создать моменты. Я считаю, что во втором тайме мы контролировали ход игры, особенно в первые 20 минут.

У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника. Если говорить в целом, то качеством игры я доволен. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить, когда Тюкавин попал в штангу. Но мы довольны игрой», – сказал Шварц.

«Динамо» занимает второе место в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 3 очка, у петербуржцев есть игра в запасе.

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