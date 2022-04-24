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РПЛ. ЦСКА победил «Динамо» благодаря голу Эджуке

24 апреля 2022, 21:23
23

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Динамо» в домашнем матче 26-го тура РПЛ. Единственный гол на 67-й минуте забил Чидера Эджуке.

ЦСКА набрал 47 очков и занимает третье место в РПЛ. «Динамо» идет вторым (52 очка), отставание от лидирующего «Зенита» – три очка, у петербуржцев есть игра в запасе.

Россия. РПЛ. 26-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эджуке, 67.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Гбамен, Медина (Ушаков, 46), Карраскаль (Зайнутдинов, 68), Языджи (Эджуке, 58), Заболотный.

Динамо: Шунин, Лаксальт (Грулев, 79), Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров (Лесовой, 70; Скопинцев, 90+4), Смолов (Тюкавин, 69).

Предупреждения: Гбамен, 89; Фернандес, 90+4 – Лаксальт, 38; Евгеньев, 86.

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Где смотреть ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 апреля
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Эджуке Чидера
Комментарии (23)
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ruded
1650824631
респект за хорошее настроение
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DemSerg
1650824636
ура
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DemSerg
1650824669
Слава ЦСКА!
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CSKA57
1650824866
Ну, хоть у Динамо выиграли. Поздравляю!
Ответить
paracetamol
1650824902
Динамо совсем дохлое, нам такой шампиньон не нужен! Зенит в зените!
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ААМ
1650825263
Проиграли по игре. Повезло Динамо , что не 0:3
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OOOVVV.
1650825915
Могли забить 3, у Динамо 1 голевой момент за всю игру. Весёлая игра.
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BarStep
1650826024
Ну и по классике жанра этого тура, завтра Краснодар должен брать свои три очка?! Нужно выбиваться из этих стройных рядов! Хотя, после Алании ничему уже не удивлюсь..
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житель СПб
1650826879
Не думал, что напишу такое: Спасибо, ЦСКА! С другой стороны, Динамо само во всем виновато. Целый ряд матчей они получили очки на халяву. Пришел бумеранг. Теперь Зениту осталось выиграть 3 матча для победы в Чемпе. (Завтрашний матч - 1 из 5 - может входить в эти 3).
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zigbert
1650870221
Замены в ЦСКА сыграли свою роль. ЦСКА с победой!
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