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РПЛ. ЦСКА победил «Динамо» благодаря голу Эджуке

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Динамо» в домашнем матче 26-го тура РПЛ. Единственный гол на 67-й минуте забил Чидера Эджуке.

ЦСКА набрал 47 очков и занимает третье место в РПЛ. «Динамо» идет вторым (52 очка), отставание от лидирующего «Зенита» – три очка, у петербуржцев есть игра в запасе.

Россия. РПЛ. 26-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эджуке, 67.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Гбамен, Медина (Ушаков, 46), Карраскаль (Зайнутдинов, 68), Языджи (Эджуке, 58), Заболотный.

Динамо: Шунин, Лаксальт (Грулев, 79), Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров (Лесовой, 70; Скопинцев, 90+4), Смолов (Тюкавин, 69).

Предупреждения: Гбамен, 89; Фернандес, 90+4 – Лаксальт, 38; Евгеньев, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии17
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    Рейтинг: +15309

    житель СПб 16 минут назад

    В тоже время борьба между ЦСКА и Сочи за 3 место продолжается и обостряется...

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    Рейтинг: +15309

    житель СПб 18 минут назад

    Не думал, что напишу такое: Спасибо, ЦСКА! С другой стороны, Динамо само во всем виновато. Целый ряд матчей они получили очки на халяву. Пришел бумеранг. Теперь Зениту осталось выиграть 3 матча для победы в Чемпе. (Завтрашний матч - 1 из 5 - может входить в эти 3).

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    Рейтинг: +185

    Marat A. 24 минуты назад

    С Победой!!!! Молодцы!!!!

    0
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    Рейтинг: +6846

    BarStep 32 минуты назад

    Ну и по классике жанра этого тура,
    завтра Краснодар должен брать свои три очка?!
    Нужно выбиваться из этих стройных рядов!

    Хотя, после Алании ничему уже не удивлюсь..

    2
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    Рейтинг: +955

    OOOVVV. 34 минуты назад

    Могли забить 3, у Динамо 1 голевой момент за всю игру.
    Весёлая игра.

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    Рейтинг: +15514

    Cleaner 35 минут назад

    А Динамо еще ПЯТЬДЕСЯТ лет без чемпионства...)

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    Рейтинг: +1054

    вальтер79 37 минут назад

    цска и фанам армейцев спасибо за хорошее настроение ))))))))

    1
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    Рейтинг: +3478

    ААМ 45 минут назад

    Проиграли по игре. Повезло Динамо , что не 0:3

    6
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    Рейтинг: +918

    qawzsexdr 46 минут назад

    Очень скучный матч, и гол случайный. Хотелось бы большего от команд первой тройки. С такой игрой Динамо сложно говорить о конкуренции в чемпионате, а жаль.

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    Рейтинг: +8383

    GoLenaStop 49 минут назад

    ЦСКА - ПОБЕДА!!!
    (В память о погибшем НИИ-2...)
    Спасибо командам за игру!
    С уважением

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