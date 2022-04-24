РПЛ. ЦСКА победил «Динамо» благодаря голу Эджуке

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Динамо» в домашнем матче 26-го тура РПЛ. Единственный гол на 67-й минуте забил Чидера Эджуке.

ЦСКА набрал 47 очков и занимает третье место в РПЛ. «Динамо» идет вторым (52 очка), отставание от лидирующего «Зенита» – три очка, у петербуржцев есть игра в запасе.

Россия. РПЛ. 26-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эджуке, 67.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Гбамен, Медина (Ушаков, 46), Карраскаль (Зайнутдинов, 68), Языджи (Эджуке, 58), Заболотный.

Динамо: Шунин, Лаксальт (Грулев, 79), Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров (Лесовой, 70; Скопинцев, 90+4), Смолов (Тюкавин, 69).

Предупреждения: Гбамен, 89; Фернандес, 90+4 – Лаксальт, 38; Евгеньев, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут