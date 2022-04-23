Соболев – про отобранную победу «Спартака» в ЛЕ: «Это была шутка»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, что его слова о возможной победе московской команды в Лиге Европы не были серьезным утверждением.

«Мое заявление по поводу того, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы? Это была шутка», – сказал Соболев.

«Спартак» выиграл группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

В 1/8 финала турнира команду ожидали матчи с «Лейпцигом».

Игры были отменены из-за дисквалификации всех российских клубов.

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