Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

Соболев – про отобранную победу «Спартака» в ЛЕ: «Это была шутка»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, что его слова о возможной победе московской команды в Лиге Европы не были серьезным утверждением.

«Мое заявление по поводу того, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы? Это была шутка», – сказал Соболев.

  • «Спартак» выиграл группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
  • В 1/8 финала турнира команду ожидали матчи с «Лейпцигом».
  • Игры были отменены из-за дисквалификации всех российских клубов.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Соболев – о критике футболистов другими спортсменами: «Мы никогда никого не оцениваем. Люди пытаются получить хайп» 5
Соболев – о бойкоте Fan ID: «Наши болельщики – единственные, кто ответили за слова и не стали ходить на матчи» 9
Соболев – о легионерах «Спартака»: «Попросили не скрываться и не уезжать без предупреждения. Сообщите сразу, чтобы команда была в курсе» 1
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:45
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +13212

    Fusballer 50 минут назад

    Шутка не шутка, но Спартак выиграл бы эту лигу Европы!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1609

    Беспонтий 1 час назад

    ещё один
    шуткун

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17082

    Persona_non_Grata 1 час назад

    А я всерьез воспринял ... )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4880

    polt 2 часа назад

    Ха-ха-ха... Смешно до слез, однако.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6012

    Viper for CSKA 2 часа назад

    Шутит так же, как играет.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11