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  • Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы – вообще легко. «Прибили» бы «Лейпциг» 3:0»

Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы – вообще легко. «Прибили» бы «Лейпциг» 3:0»

22 апреля 2022, 08:51
22

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уровне российского футбола.

– Как ты в целом можешь оценить уровень российского футбола?

– Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно.

Но если серьезно: «Наполи» мы обыграли дважды, с «Лестером» вничью сыграли, заняли первое место в группе... Да мы бы выиграли этот титул – вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить – боялись сглазить, ха-ха.

Кто у нас там был, «Лейпциг»? «Прибили» бы их дома 3:0, а потом туда поехали – и еще два закинули бы. Ну реально, я играл с «Наполи», с «Лестером»... Понятное дело, что с «Лестером» на выезде было прям очень тяжело. Но я не могу сказать, что мы от них сильно отстаем.

По поводу «Наполи»: я думал, Кулибали такой здоровый огромный защитник, которого просто невозможно продавить. В итоге я из-под него забил головой.

  • УЕФА отстранил «Спартак» от участия в Лиге Европы.
  • У Соболева в сезоне РПЛ 22 матча, 5 голов, 4 ассиста.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (22)
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mamba9090909
1650607388
И тут Остапа понесло.......
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Sviro
1650609296
Кто это его так сильно по голове бабахнул?
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Vitaga
1650609752
дурачок каких мало.
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777+
1650611043
Какой тебе нах..."Лейпциг"? Как бы от "Енисея" люлей не огрести....
Ответить
_Scorpio_
1650611644
АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
Ответить
Бывалый1488
1650612868
Дельфин он и в Африке Дельфин
Ответить
"supermax"
1650613470
полуфиналисты в этом году неожиданные как по мне...интересно посмотреть...хочется пожелать удачи Теду
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Боцман59rus
1650614807
_ и на поле мертвый и в жизни дол..**, шутками и юмором это не назовешь, обычное словоблудие недалекого спортсмена))
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Клаус
1650615832
Спартак каждый год говорит о чемпионстве, но с таким игроком как Соболев им не быть. Соболев игрок уровня Химки, Оренбург
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papa09
1650616823
Соболь хватит уже всякую чушь пороть....скажи еще что Спартак чемпион.
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