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Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы – вообще легко. «Прибили» бы «Лейпциг» 3:0»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уровне российского футбола.

– Как ты в целом можешь оценить уровень российского футбола?

– Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно.

Но если серьезно: «Наполи» мы обыграли дважды, с «Лестером» вничью сыграли, заняли первое место в группе... Да мы бы выиграли этот титул – вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить – боялись сглазить, ха-ха.

Кто у нас там был, «Лейпциг»? «Прибили» бы их дома 3:0, а потом туда поехали – и еще два закинули бы. Ну реально, я играл с «Наполи», с «Лестером»... Понятное дело, что с «Лестером» на выезде было прям очень тяжело. Но я не могу сказать, что мы от них сильно отстаем.

По поводу «Наполи»: я думал, Кулибали такой здоровый огромный защитник, которого просто невозможно продавить. В итоге я из-под него забил головой.

  • УЕФА отстранил «Спартак» от участия в Лиге Европы.
  • У Соболева в сезоне РПЛ 22 матча, 5 голов, 4 ассиста.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 08:51
Комментарии23
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    Рейтинг: +26604

    Боцман59rus 11 минут назад

    _ и на поле мертвый и в жизни дол..**, шутками и юмором это не назовешь, обычное словоблудие недалекого спортсмена))

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    Рейтинг: +469

    Конопляных дел мастер 19 минут назад

    Гыгыгы

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    Рейтинг: +114

    rzfxgsk 22 минуты назад

    шутки шутками, но немцев Спартак прошёл бы скорей всего... Эх, жаль доиграть не дали...

    0
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    Рейтинг: +314

    Спартач80 26 минут назад

    Ты,когда молчишь,выглядишь не таким дауном...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +9623

    "supermax" 33 минуты назад

    полуфиналисты в этом году неожиданные как по мне...интересно посмотреть...хочется пожелать удачи Теду

    0
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    Рейтинг: +27

    Бывалый1488 43 минуты назад

    Дельфин он и в Африке Дельфин

    3
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    Рейтинг: +972

    Дубина > Бывалый1488 38 минут назад

    Да дзюба он такой)

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    Рейтинг: +5029

    SPACE TRUCKIN 52 минуты назад

    Саня,Саня...ну почеши...мёртвый ты в последнее время...ни с Рубином,ни с Цска - ноль полный...становишься похожим на дзюбу...

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    Рейтинг: +9623

    "supermax" 57 минут назад

    ах ты ж тролль куев))

    0
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    Рейтинг: +7080

    vladik12 58 минут назад

    И не проверишь...

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    Рейтинг: +247

    _Scorpio_ 1 час назад

    АХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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