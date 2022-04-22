Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы – вообще легко. «Прибили» бы «Лейпциг» 3:0»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уровне российского футбола.

– Как ты в целом можешь оценить уровень российского футбола?

– Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно.

Но если серьезно: «Наполи» мы обыграли дважды, с «Лестером» вничью сыграли, заняли первое место в группе... Да мы бы выиграли этот титул – вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить – боялись сглазить, ха-ха.

Кто у нас там был, «Лейпциг»? «Прибили» бы их дома 3:0, а потом туда поехали – и еще два закинули бы. Ну реально, я играл с «Наполи», с «Лестером»... Понятное дело, что с «Лестером» на выезде было прям очень тяжело. Но я не могу сказать, что мы от них сильно отстаем.

По поводу «Наполи»: я думал, Кулибали такой здоровый огромный защитник, которого просто невозможно продавить. В итоге я из-под него забил головой.

УЕФА отстранил «Спартак» от участия в Лиге Европы.

У Соболева в сезоне РПЛ 22 матча, 5 голов, 4 ассиста.

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