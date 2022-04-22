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  • Соболев – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Тедеско поддержал? Он просто испугался, мы должны были выиграть турнир»

Соболев – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Тедеско поддержал? Он просто испугался, мы должны были выиграть турнир»

22 апреля 2022, 11:39
4

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал отстранение команды от участия в Лиге Европы.

— Какой была первая реакция, когда ты узнал о том, что вы не сыграете в плей-офф Лиги Европы?

— Ну это же не вот в секунду произошло... Все к этому шло. Я уже понимал, что нас снимут с турнира. Конечно, очень обидно, что так произошло. Хотелось сыграть в плей-офф Лиги Европы. Все футболисты стремятся к этому, мечтают о возможности сыграть на такой стадии.

Ты выходишь из группы с первого места, а тебя дисквалифицируют. Это очень обидно.

— С Тедеско списывались после жеребьевки?

— Я ему написал сразу после нее: «Ждите нас!» Доменико ответил: «Надеюсь, ты будешь в хорошей форме». А потом — когда нас исключили из турнира — уже не общались.

— После снятия «Спартака» с розыгрыша Тедеско сказал примерно следующее: «Мне жаль друзей в клубе, но УЕФА поступил правильно». Ты понял его позицию? Не было обидно?

— Да, я видел это его заявление. Обиды на него никогда не было — ни тогда, ни сейчас. Может быть, он нас просто испугался, ха-ха. Мы же должны были победителями Лиги Европы стать.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак РБ Лейпциг Соболев Александр Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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Enter2006
1650617186
И кто теперь скажет что спорт: "вне политики"? Открыли зеньки? Вэлкам в реальный мир!!!
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mamba9090909
1650631228
Соболев не иначе курнул чего то. Что то понесло его.
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