Соболев – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Тедеско поддержал? Он просто испугался, мы должны были выиграть турнир»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал отстранение команды от участия в Лиге Европы.

«Спартак» должен был сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала.

Команда Доменико Тедеско вышла в полуфинал турнира.

— Какой была первая реакция, когда ты узнал о том, что вы не сыграете в плей-офф Лиги Европы?

— Ну это же не вот в секунду произошло... Все к этому шло. Я уже понимал, что нас снимут с турнира. Конечно, очень обидно, что так произошло. Хотелось сыграть в плей-офф Лиги Европы. Все футболисты стремятся к этому, мечтают о возможности сыграть на такой стадии.

Ты выходишь из группы с первого места, а тебя дисквалифицируют. Это очень обидно.

— С Тедеско списывались после жеребьевки?

— Я ему написал сразу после нее: «Ждите нас!» Доменико ответил: «Надеюсь, ты будешь в хорошей форме». А потом — когда нас исключили из турнира — уже не общались.

— После снятия «Спартака» с розыгрыша Тедеско сказал примерно следующее: «Мне жаль друзей в клубе, но УЕФА поступил правильно». Ты понял его позицию? Не было обидно?

— Да, я видел это его заявление. Обиды на него никогда не было — ни тогда, ни сейчас. Может быть, он нас просто испугался, ха-ха. Мы же должны были победителями Лиги Европы стать.

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