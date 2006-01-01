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Соболев – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Тедеско поддержал? Он просто испугался, мы должны были выиграть турнир»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал отстранение команды от участия в Лиге Европы.

— Какой была первая реакция, когда ты узнал о том, что вы не сыграете в плей-офф Лиги Европы?

— Ну это же не вот в секунду произошло... Все к этому шло. Я уже понимал, что нас снимут с турнира. Конечно, очень обидно, что так произошло. Хотелось сыграть в плей-офф Лиги Европы. Все футболисты стремятся к этому, мечтают о возможности сыграть на такой стадии.

Ты выходишь из группы с первого места, а тебя дисквалифицируют. Это очень обидно.

— С Тедеско списывались после жеребьевки?

— Я ему написал сразу после нее: «Ждите нас!» Доменико ответил: «Надеюсь, ты будешь в хорошей форме». А потом — когда нас исключили из турнира — уже не общались.

— После снятия «Спартака» с розыгрыша Тедеско сказал примерно следующее: «Мне жаль друзей в клубе, но УЕФА поступил правильно». Ты понял его позицию? Не было обидно?

— Да, я видел это его заявление. Обиды на него никогда не было — ни тогда, ни сейчас. Может быть, он нас просто испугался, ха-ха. Мы же должны были победителями Лиги Европы стать.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:39
Комментарии6
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    Рейтинг: +474

    Конопляных дел мастер 2 часа назад

    Никчёмный дельфин молчал бы. Глядишь за умного сгодился бы.

    2
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    Рейтинг: +9633

    "supermax" > Конопляных дел мастер 2 часа назад

    лысый гном из Наполи тоже в себе уверен был...2 раза защеканили его....поэтому и с Лейпцигом кто знает как сложилось бы...лишних проблем с исключением Спартака они точно избежали....в любом случае Теду желаю удачи

    2
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    Рейтинг: +973

    Дубина > Конопляных дел мастер 1 час назад

    Степан здорова! ну шо ты там оклемался после позора зенита? гав гав гав

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    Рейтинг: +2700

    Enter2006 2 часа назад

    И кто теперь скажет что спорт: "вне политики"? Открыли зеньки? Вэлкам в реальный мир!!!

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    Рейтинг: +13210

    Fusballer > Enter2006 2 часа назад

    Давно уже понятно. Ещё со всяких олимпиад и прочих турниров, когда наших спортсменов пачками дисквалифицировали, а всяких астматиков и прочих сестер Уильямс типа не замечали.

    1
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    Рейтинг: +15477

    Cleaner 3 часа назад

    Укушенный Заремой...)

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