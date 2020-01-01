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Директор «Енисея» Ивахов: «К сожалению, играем со «Спартаком» в Москве. Надеялся, что матч пройдет в Красноярске»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

  • Соперником красноярской команды стал «Спартак».
  • Матч состоится в Москве 11 или 12 мая.

«Одно из моих пожеланий в этой жеребьевке совпало – сыграем со «Спартаком». У них 100-летие, а нашему клубу – 85 лет, плюс 110 лет красноярскому футболу. Год юбилейный для всех.

Единственное, надеялся, что игра пройдет дома, потому что кто бы ни попался из этой уважаемой тройки, у нас был бы полный стадион. К сожалению, играем в Москве.

Красноярские болельщики – большие любители футбола, как говорится, они заслужили, чтобы видеть этот матч в Красноярске», – сказал Ивахов.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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