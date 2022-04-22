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Где смотреть «Локомотив» – «Нижний Новгород»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 23 апреля

«Локомотив» и «Нижний Новгород» сыграют в 26-м туре РПЛ

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  • Игра состоится в субботу, 23 апреля.
  • Встреча пройдет на «РЖД Арене».
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Нижний Новгород

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.
  • Игру также будет транслировать «Лига Ставок».

Ставки на матч Локомотив – Нижний Новгород

Коэффициенты:

  • Победа «Локомотива» – 1.74
  • Ничья – 3.75
  • Победа «Нижнего Новгорода» – 5.20

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Источник: «Бомбардир»

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