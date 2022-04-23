Где смотреть «Локомотив» – «Нижний Новгород»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 23 апреля

«Локомотив» и «Нижний Новгород» сыграют в 26-м туре РПЛ
Смотрите матч бесплатно и получите 2000 рублей
- Игра состоится в субботу, 23 апреля.
- Встреча пройдет на «РЖД Арене».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Нижний Новгород
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Локомотив – Нижний Новгород
- Победа «Локомотива» – 1.74
- Ничья – 3.75
- Победа «Нижнего Новгорода» – 5.20
Источник: «Бомбардир»