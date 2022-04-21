Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

Вратарь «Алании» Солдатенко: «Сказал Круговому: «Давай заканчивать. Подари праздник Осетии»

Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал о своем обращении к защитнику «Зенита» Данилу Круговому, который не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии в 1/4 финала Кубка России.

«[Перед пенальти Кругового] я не заговаривал ворота, а вспомнил Андрея Бухлицкого, который штанги целовал, и решил сделать так же, побить их.

Еще сказал Круговому: «Давай заканчивать. Подари праздник Осетии». Он мне никак не ответил.

Думаю, психология повлияла, молодой игрок. Тем более на пенальти вратарь в беспроигрышной позиции: отбил – герой, не отбил – это пенальти, ничего страшного.

Видимо, мое обращение как-то повлияло на него. Но не буду утверждать, лучше у него спросить», – сказал Солдатенко.

  • Помимо «Алании», в 1/2 финала Кубка вышли «Спартак», «Динамо» и «Енисей».
  • Команда из Владикавказа ранее никогда не выигрывала этот турнир.

Новости по теме
Сергеев: «С такой игрой «Алания» должна быть в РПЛ» 1
«Такое дерьмо иногда случается»: Круговой извинился за незабитый пенальти в матче с «Аланией» 6
Тренер «Алании» Гогниев: «Мы вынесли три команды РПЛ. Считаю, что выиграть Кубок России реально» 7
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:57
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +1561

    Беспонтий 53 секунды назад

    целуешь штанги
    и всю жизнь на руководящих постах
    тенденция однако

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +934

    Дубина 1 час назад

    Надо было физруку шанс дереву дать пробить мы хоть бы посмеялись!!!!!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12157

    playsh > Дубина 3 минуты назад

    У дерева рука правая устала после ночи,поэтому он разбежаться для удара как следует не смог бы.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14412

    ilichkadr 1 час назад

    "Думаю, психология повлияла, молодой игрок."
    Сам-то в 24 года - старичело в папахе ?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12157

    playsh > ilichkadr 1 час назад

    А про Сутормина забыли?Вроде его специально под пенальти выпустили.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14412

    ilichkadr > playsh 1 час назад

    Саша, привет! Я сам не понял почему Кругового толкнули на пробитие пенальти.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11