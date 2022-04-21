Вратарь «Алании» Солдатенко: «Сказал Круговому: «Давай заканчивать. Подари праздник Осетии»

Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал о своем обращении к защитнику «Зенита» Данилу Круговому, который не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии в 1/4 финала Кубка России.

«[Перед пенальти Кругового] я не заговаривал ворота, а вспомнил Андрея Бухлицкого, который штанги целовал, и решил сделать так же, побить их.

Еще сказал Круговому: «Давай заканчивать. Подари праздник Осетии». Он мне никак не ответил.

Думаю, психология повлияла, молодой игрок. Тем более на пенальти вратарь в беспроигрышной позиции: отбил – герой, не отбил – это пенальти, ничего страшного.

Видимо, мое обращение как-то повлияло на него. Но не буду утверждать, лучше у него спросить», – сказал Солдатенко.