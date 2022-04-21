Агент Шпинев – о Самедове: «Он полное зеро в плане профессионализма»

Футбольный агент Вадим Шпинев раскритиковал бывшего старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива» Александра Самедова.

– Сашу Самедова я знаю больше двадцати лет. Точнее, наверное, нужно сказать так – я уже больше его не знаю.

Считал его достойным человеком, но, как говорится, хочешь проверить человека – дай ему либо много денег, либо власть. Вот и все.

Как только Самедов вошел в эту должность, вошел в клуб, в этот образ, человек начал меняться на глазах. Все, что он сейчас говорит, сплошное вранье и лицемерие.

– Он говорил, что экс-глава академии «Локо» Кузьмичев рекомендовал молодым подписывать контракт с вами.

– Давайте так. Если сейчас взять основную команду, то, следуя логике Самедова, должно получиться, что в ней в основном только клиенты нашего агентства. Но это же неправда.

Сам Самедов отбрыкивается от всех агентств, но есть куча данных от первоисточников: когда он беседовал с родителями юных футболистов, то четко рекомендовал им подписывать контракт с определенным агентством. Это так называемый друг Артемова – Александр Клюев.

Далее. То, что Самедов рассказывает про Кузьмичева, это вообще полный бред. Эта позиция «да кто такой Кузьмичев, кто такой Шпинев, я таких не знаю в футболе» – самая главная ошибка подобных людей.

Да, они поиграли в футболе, были в топовых клубах, выступали за сборную России, у них была своя история – с приятными моментами и не очень, но это все было в прошлой жизни. Забудьте про все это.

Когда вы говорите, да кто вот это такой, то просто сделайте шаг вперед и посмотрите, как вы поступаете сейчас. То, что было раньше, окей. Был футболист, сейчас он пришел заместителем главы селекционной службы по молодежи.

Но там нет ни квалификации, ни знаний, ни, как оказалось, порядочности. А без этого никуда. И Самедов сегодня – это просто полное зеро. В плане профессионализма.

– Почему?

– Тренеры до сих пор смеются, вспоминая, кого он приводил в академию на просмотр. Не знаю, откуда он брал этих ребят, может, по телефону просили знакомые помочь. Ну вот кого он привел в «Казанку» за период своей работы? Прошло уже больше года.

Насколько помню, он привел Бокоева, он побыл в основной команде, и ему сказали: «Нет, спасибо». Дальше – молодежная команда.

Кого привел Самедов туда? Там играют те ребята, которые уже были и которых воспитывали те, кого Самедов хает.