Самедов покинул селекционный отдел «Локомотива»

Александр Самедов объявил об уходе с поста старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».
«Мы разошлись по обоюдному согласию. Я там больше не работаю. Кое в чем не сошлись с некоторыми людьми», – сказал Самедов.
По информации «СЭ», экс-футболиста сборной России уволили с занимаемой должности.
- Самедов работал в селекционном отделе «Локо» с января 2021 года.
- Команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
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Источник: «РБ Спорт»