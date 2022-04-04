Самедов покинул селекционный отдел «Локомотива»

Александр Самедов объявил об уходе с поста старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».

«Мы разошлись по обоюдному согласию. Я там больше не работаю. Кое в чем не сошлись с некоторыми людьми», – сказал Самедов.

По информации «СЭ», экс-футболиста сборной России уволили с занимаемой должности.

Самедов работал в селекционном отделе «Локо» с января 2021 года.

Команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ.

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