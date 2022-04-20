Пустовойтова – о непопадании на женский Евро-2022: «Моя мечта лопнула, бах, и все!»

Российская рефери Анастасия Пустовойтова прокомментировала свое непопадание на женский Евро-2022.

«Эту новость я, конечно, узнала намного раньше. Наш руководитель, отвечающая за женщин – судей УЕФА, написала мне сообщение, что я и Катя не включены в список.

Что я испытывала в тот момент? Комок в горле, подкатывали слезы, вспомнила себя в детстве, когда, счастливая, играешь с воздушным шариком, а он бах – и лопнул. Вот так и моя мечта лопнула, бах, и все! Сконцентрируюсь на работе в России. Назначения на VAR – ответственная и дополнительная нагрузка (в хорошем смысле слова) для арбитра. Повторюсь, для меня любой матч в радость и в любом качестве. Это моя жизнь!» – сказала Пустовойтова.