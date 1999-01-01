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Пустовойтова – о непопадании на женский Евро-2022: «Моя мечта лопнула, бах, и все!»

Российская рефери Анастасия Пустовойтова прокомментировала свое непопадание на женский Евро-2022.

«Эту новость я, конечно, узнала намного раньше. Наш руководитель, отвечающая за женщин – судей УЕФА, написала мне сообщение, что я и Катя не включены в список.

Что я испытывала в тот момент? Комок в горле, подкатывали слезы, вспомнила себя в детстве, когда, счастливая, играешь с воздушным шариком, а он бах – и лопнул. Вот так и моя мечта лопнула, бах, и все! Сконцентрируюсь на работе в России. Назначения на VAR – ответственная и дополнительная нагрузка (в хорошем смысле слова) для арбитра. Повторюсь, для меня любой матч в радость и в любом качестве. Это моя жизнь!» – сказала Пустовойтова.

  • Евро пройдет с 6 по 31 июля в Англии.
  • Всего УЕФА утвердил 12 главных арбитров и их ассистенток.
  • Пустовойтова судила финал женской Лиги чемпионов-2019 и финал Олимпиады-2020.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +809

    Hoahin 15 минут назад

    Жаль тетку, после работы на финале женской ЛЧ, вот так раз и все, просто за то, что ты - русская. Ну спорт вне политики, что вы хотели. Say no to racism )))

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    Рейтинг: -101

    nata1979 > Hoahin 5 минут назад

    ты смешон...своей дурацкой простотой

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