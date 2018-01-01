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«Рубин» может уволить Слуцкого, чтобы не вылететь в ФНЛ («Матч ТВ»)

Руководство «Рубина» вскоре может отправить главного тренера Леонида Слуцкого в отставку. У команды семь матчей без побед подряд.

«Слуцкий имеет определенную поддержку со стороны руководителей «Рубина». В клубе понимают ситуацию, в которой оказался тренер, лишившийся большого количества иностранных футболистов, составлявших костяк команды.

При этом в руководстве понимают, что отсутствие результата может привести к вылету «Рубина» из РПЛ. И чтобы избежать подобного, может быть поднят вопрос о смене главного тренера двукратного чемпиона России», – сообщил источник.

  • Слуцкий работает в Казани с 2019 года.
  • Сегодня «Рубин» в 1/4 финала Кубка России проиграл «Енисею» из ФНЛ (1:3).
  • В РПЛ разница между «Рубином» и зоной переходных матчей – очко.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Сегодня, 16:51
Комментарии7
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    Рейтинг: +15439

    Cleaner 47 минут назад

    Если бы все так просто было. Уволил Слуцкого - и результаты в гору. Но так редко бывает. Чаще команда в пике уходит.

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    Рейтинг: +880

    Дубина 1 час назад

    Леонида не трогайте дайте поработать человеку))

    0
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    Рейтинг: +2486

    Play 1 час назад

    Слуцкий хороший системный тренер, но он не кризис-менеджер, в таких ситуациях он только истерит и ещё больше усугубляет ситуацию. А после закрытия Макдональдса ему ещё и негде снять стресс. Так что увольнение сейчас видится далеко не самой плохой идеей.

    2
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    Рейтинг: +616

    shahor 2 часа назад

    При всём моём уважении к Слуцкому,после матча с Енисеем надо подавать в отставку.Результаты что в кубке,что в чемпионате просто катострофичные.

    4
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    Рейтинг: +2424

    acor94 2 часа назад

    Дайте ему 5 игр. Если не получится исправить ситуацию, смело меняйте тренера

    0
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    Рейтинг: +773

    Untitled-1 > acor94 1 час назад

    конечно, в фнл уже можно будет смело менять тренера)

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    Рейтинг: +15949

    paracetamol 2 часа назад

    Давно пора пинком под зад!

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