«Рубин» может уволить Слуцкого, чтобы не вылететь в ФНЛ («Матч ТВ»)

Руководство «Рубина» вскоре может отправить главного тренера Леонида Слуцкого в отставку. У команды семь матчей без побед подряд.
«Слуцкий имеет определенную поддержку со стороны руководителей «Рубина». В клубе понимают ситуацию, в которой оказался тренер, лишившийся большого количества иностранных футболистов, составлявших костяк команды.
При этом в руководстве понимают, что отсутствие результата может привести к вылету «Рубина» из РПЛ. И чтобы избежать подобного, может быть поднят вопрос о смене главного тренера двукратного чемпиона России», – сообщил источник.
- Слуцкий работает в Казани с 2019 года.
- Сегодня «Рубин» в 1/4 финала Кубка России проиграл «Енисею» из ФНЛ (1:3).
- В РПЛ разница между «Рубином» и зоной переходных матчей – очко.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»