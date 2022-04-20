«Рубин» может уволить Слуцкого, чтобы не вылететь в ФНЛ («Матч ТВ»)

Руководство «Рубина» вскоре может отправить главного тренера Леонида Слуцкого в отставку. У команды семь матчей без побед подряд.

«Слуцкий имеет определенную поддержку со стороны руководителей «Рубина». В клубе понимают ситуацию, в которой оказался тренер, лишившийся большого количества иностранных футболистов, составлявших костяк команды.

При этом в руководстве понимают, что отсутствие результата может привести к вылету «Рубина» из РПЛ. И чтобы избежать подобного, может быть поднят вопрос о смене главного тренера двукратного чемпиона России», – сообщил источник.