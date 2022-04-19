Кечкеш отказался переходить из «Нижнего Новгорода» в «Ференцварош» Черчесова

Защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша по ходу весны звали в венгерский «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов. Венгр отказался.

«После того, как ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России, защитника приглашал «Ференцварош». Но сам футболист не проявил рвения уходить из «НН», – написал источник.