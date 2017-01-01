Зарема: «В галактике «Зенита» свое летоисчисление. Не удивлюсь, если создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира»

Очень сложно и запутанно с датами основания клубов, особенно в те непростые времена. Единого мнения нет и не будет. Особенно если нет однозначных и достоверных исторических источников. Это как с датой основания городов. Можно ли по одной монете определить дату основания города, как с Казанью вышло, или датой основания считать первое упоминание в письменных источниках? Если у Спартака дата основания - 1935, пусть так и будет. Это не отменяет всех достижений позже этой даты. Или если Зенит основан в 1940 году - что это поменяет сильно? А так из известных российских клубов, пожалуй, московское Динамо самое старое)
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который не стал поздравлять московский клуб со 100-летием.
«В той галактике свой юмор и своe летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга – прим. «Бомбардира») приурочат к сотворению мира», – сказала Салихова.
- По одной из версий, история «Зенита» начинается с 1914 года.
- В этом году была основана команда «Мурзинка».
- В «Зените» считают, что официальная дата основания – 25 мая 1925 года.