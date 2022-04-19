Зарема: «В галактике «Зенита» свое летоисчисление. Не удивлюсь, если создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который не стал поздравлять московский клуб со 100-летием.
«В той галактике свой юмор и своe летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга – прим. «Бомбардира») приурочат к сотворению мира», – сказала Салихова.
- По одной из версий, история «Зенита» начинается с 1914 года.
- В этом году была основана команда «Мурзинка».
- В «Зените» считают, что официальная дата основания – 25 мая 1925 года.
Источник: «Чемпионат»