Зарема: «В галактике «Зенита» свое летоисчисление. Не удивлюсь, если создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который не стал поздравлять московский клуб со 100-летием.

«В той галактике свой юмор и своe летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга – прим. «Бомбардира») приурочат к сотворению мира», – сказала Салихова.