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Зарема: «В галактике «Зенита» свое летоисчисление. Не удивлюсь, если создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который не стал поздравлять московский клуб со 100-летием.

«В той галактике свой юмор и своe летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга – прим. «Бомбардира») приурочат к сотворению мира», – сказала Салихова.

  • По одной из версий, история «Зенита» начинается с 1914 года.
  • В этом году была основана команда «Мурзинка».
  • В «Зените» считают, что официальная дата основания – 25 мая 1925 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:32
Комментарии16
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    Рейтинг: +13191

    Fusballer 2 минуты назад

    Очень сложно и запутанно с датами основания клубов, особенно в те непростые времена. Единого мнения нет и не будет. Особенно если нет однозначных и достоверных исторических источников. Это как с датой основания городов. Можно ли по одной монете определить дату основания города, как с Казанью вышло, или датой основания считать первое упоминание в письменных источниках? Если у Спартака дата основания - 1935, пусть так и будет. Это не отменяет всех достижений позже этой даты. Или если Зенит основан в 1940 году - что это поменяет сильно? А так из известных российских клубов, пожалуй, московское Динамо самое старое)

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    Рейтинг: +13532

    NewLife 14 минут назад

    1921 год НЭП (новая экономическая политика после голода военного коммкнизма), 1922 год - Спартак. Прямо как в Древнем Риме хлеба и зрелищ.))

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    Рейтинг: +6375

    Semenycch 56 минут назад

    И Спартак и особенно ЦСКА празднуют выдуманные дни рождения. Сам Н.П. Старостин говорил о том, что Спартак создан в 1936 году, а все остальное придумки функционеров. У ЦСКА все еще смешнее, если верить их бредовой истории, то клуб Красной Армии был создан при царе-батюшке Николае Александровиче. Зенит не пошел по этому пути московского идиотизма и считает историю своего клуба вполне справедливо. Напомню для бездарей о том, что первый в истории России футбольный матч состоялся в Санкт-Петербурге 24 октября 1897 года.

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    Рейтинг: +14345

    ilichkadr > Semenycch 36 минут назад

    Свитер и длинные шорты на подтяжках это было круто! Рубашка, длинные гольфы, заправленные в штаны, ботинки и шляпа это было за гранью понимания.

    0
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    Рейтинг: +7734

    piligrim1986 1 час назад

    может не надо ей лезть туда, куда не надо лезть?

    1
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    Рейтинг: +14345

    ilichkadr 1 час назад

    Пора Зарему отправить на Обуховский завод для изучения истории футбольного клуба "Мурзинка".

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    Рейтинг: +15

    fakeid 1 час назад

    козлиха косорылая, зенит имел возможность вести своё летоисчисление с 1914г, но отказался. в то время, как вонючие и очень позорные хряки изо всех сил пытаются притянуть год основания спартака 1883.

    только я не считаю, что тогдашний прорыв свиней на картофельное поле и рытьё картошки рылами можно было называть игрой в футбол.

    5
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    Рейтинг: +6375

    Semenycch > fakeid 44 минуты назад

    Веди себя корректно, не позорься, это во вторых. А во первых Ф.К. Мурзинка был создан в 1912 году на Обуховском заводе, в 1923 году Завод и Ф.К были переименованы в Большевик, а в 1938 году Ф.К был переименован в Зенит. И до 1897 года Русского футбола не существовало.

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    Рейтинг: +16923

    Persona_non_Grata > Semenycch 38 минут назад

    Никогда не думал, что это тебе напишу - респект !

    0
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    Рейтинг: +5433

    afw13 > fakeid 15 минут назад

    аларм, перелогинься)) или другие твои аккаунты уже в блоке?)

    0
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    Рейтинг: +62354

    portero 1 час назад

    Сарема съехала крышей, приплачивает сайту за посты????

    3
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    Рейтинг: +1495

    Беспонтий 1 час назад

    читал подслеповато
    вычитал
    макса
    спасибо за подгон ливжурнала
    -------------------------------------
    "Кто такая Бабариха и в каком родстве она с царем Салтаном

    «Сватья баба Бабариха», как пишут - второстепенный персонаж известной сказки Пушкина о царе Салтане. Хотя, если прикинуть – не вполне и второстепенный, а практически настоящий серый кардинал.
    Вокруг этой таинственной Бабарихи и с ее непосредственным планом и участием и закручивается сюжет и интрига сказки. И Пушкин вложил в сказку много характеристик этой «бабы», по которым можно примерно определить, кто она все же такая.
    Вот что известно про нее:
    Бабариха – значит жена какого-то «Бабаря», где бабарь может быть не только собственным именем, но и профессией или национальностью.
    Бабар

    7
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    Рейтинг: +1495

    Беспонтий > Беспонтий 1 час назад

    бомба пристала
    много им
    видите ли текста

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1495

    Беспонтий > Беспонтий 1 час назад

    "Бабариха – весомый человек при дворе царя Салтана, она сидит подле царя, и когда она что-то рассказывает (про белку, лебедя и прочее), к ней прислушиваются и гости, и сам царь. Что характерно, говорит она без всякой учтивости и экивоков, брюзжит, попросту, но ее никто не затыкает."



    -------------------
    там ещё много
    но много
    это всегда скучно

    3
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    Рейтинг: +26588

    Боцман59rus 1 час назад

    _ хорошие редакторы у эскортницы, составляют тексты из незнакомых для неё слов>)))

    5
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    Рейтинг: +14345

    ilichkadr > Боцман59rus 1 час назад

    Видимо все редакторы козероги и с буквой "Р" в фамилии. Диму Зеленова надо менять, не козерог и без буквы "Р".

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