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  • Зарема: «В галактике «Зенита» свое летоисчисление. Не удивлюсь, если создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира»

Зарема: «В галактике «Зенита» свое летоисчисление. Не удивлюсь, если создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира»

19 апреля 2022, 11:32
22

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который не стал поздравлять московский клуб со 100-летием.

«В той галактике свой юмор и своe летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга – прим. «Бомбардира») приурочат к сотворению мира», – сказала Салихова.

  • По одной из версий, история «Зенита» начинается с 1914 года.
  • В этом году была основана команда «Мурзинка».
  • В «Зените» считают, что официальная дата основания – 25 мая 1925 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (22)
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Боцман59rus
1650358369
_ хорошие редакторы у эскортницы, составляют тексты из незнакомых для неё слов>)))
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Беспонтий
1650358529
читал подслеповато вычитал макса спасибо за подгон ливжурнала ------------------------------------- "Кто такая Бабариха и в каком родстве она с царем Салтаном «Сватья баба Бабариха», как пишут - второстепенный персонаж известной сказки Пушкина о царе Салтане. Хотя, если прикинуть – не вполне и второстепенный, а практически настоящий серый кардинал. Вокруг этой таинственной Бабарихи и с ее непосредственным планом и участием и закручивается сюжет и интрига сказки. И Пушкин вложил в сказку много характеристик этой «бабы», по которым можно примерно определить, кто она все же такая. Вот что известно про нее: Бабариха – значит жена какого-то «Бабаря», где бабарь может быть не только собственным именем, но и профессией или национальностью. Бабар
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portero
1650358743
Сарема съехала крышей, приплачивает сайту за посты????
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ilichkadr
1650360917
Пора Зарему отправить на Обуховский завод для изучения истории футбольного клуба "Мурзинка".
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Spirit_78
1650365197
"Галактика", "Сотворение мира" - она явно что-то незаконное употребляет.
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Валерий2705
1650366310
О эти слова, они звучат словно музыка для болельщиков Зенита, так как с ними приходит ясное понимание того, на каком дне сейчас спартак. И пока к управлению клубом причастны такие как заремка, спартаку оттуда не выбраться, а значит продолжатся приятные оплеухи в виде разгромных счетов. А адекватным болельщикам спартака пожелать лишь терпения и осуществления просьбы фанатов. "Федун, заткни свою ш...."
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morgan59
1650367146
Не пойму , к чему весь этот спор. Какая разница, в каком году клуб взял себе последнее имя. Губерниев передёрнул даты и события. Ну было сначала одно имя, , потом пищевик, потом ещё как то, потом родилось имя Спартак. Люди меняют имена, меняют фамилии, а дата рождения остаётся. Питер менял названия своего города, так от какоко момента считать возраст города, от закладки перых свай Петром первым, или от переименования в Петроград, Ленинград, Санкт Питербург. Мой город раньше был Екатеринтдар , сейчас Краснодар. Так кокой возраст Краснодара? Вот уж пристебались , как пьяный к телеграфу.
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alp
1650367545
кто как хочет пусь так и ..... хочется им 100 лет, пусь празднуют. нам то какая разница..
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АлексМак
1650377015
...когда же кто-то сможет ей заткнуть рот чем-нибудь побольше? Чтоб она не смогла вытащить и прекратила вещать направо и налево...
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вальтер79
1650382765
вот у заремы полыхает знатно зенит ей покоя не дает))))) хабальная бабенка однако
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