Ребров включил Карпина, Титова и Алекса в топ-10 футболистов в истории «Спартака»

Лучший легионер Спартака это Веллитон а, потом уже Алекс
Технический координатор «Спартака» Артем Ребров назвал свой топ-10 лучших игроков в истории столичного клуба.
«За вековую историю в «Спартаке» играло огромное количество величайших футболистов!
Сегодня решил составить свой топ-10 из легенд клуба, с которыми мечтал бы сыграть в одной команде в красно-белой форме!
Никита Симонян. Для меня Никита Павлович Симонян – это абсолютнейшая легенда, сыграть с которой было бы настоящим чудом!
Игорь Нетто. Капитан на все времена!
Федор Черенков. Фeдор Фeдорович обладал удивительным талантом, прикоснуться к которому и ощущать рядом с собой, – невероятно!
Илья Цымбаларь. Попробовать поймать штрафной на одной из тренировок от Ильи Цымбаларя – ну разве не испытание?!
Ринат Дасаев. Лучший вратарь в истории «Спартака». За таким с удовольствием бы последил со скамейки запасных. Думаю, других вариантов там не было бы для меня!
Сергей Родионов. Работал с Сергеем Юрьевичем как с генеральным директором, сейчас – как с президентом академии. Самые лучшие впечатления! Было бы круто посмотреть за его голами вживую!
Сергей Горлукович. С современным дедом играл, а с дедом из 90-х работал только как с тренером. Было бы интересно сравнить их с Олеговичем на поле!
Егор Титов. Для меня, как и для миллионов красно-белых болельщиков, Ильич – один из кумиров детства!
Валерий Карпин. Интересно, когда Валерий Георгиевич играл, курил столько же, как во времена тренерской карьеры?
Алекс. В этом списке должны были быть Алекс или Промес. Для меня они лучшие иностранцы в истории. С одним из них я играл и, к счастью, работаю сейчас», – написал Ребров в телеграме.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.