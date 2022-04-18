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  • Ребров включил Карпина, Титова и Алекса в топ-10 футболистов в истории «Спартака»

Ребров включил Карпина, Титова и Алекса в топ-10 футболистов в истории «Спартака»

18 апреля 2022, 16:50
22

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров назвал свой топ-10 лучших игроков в истории столичного клуба.

«За вековую историю в «Спартаке» играло огромное количество величайших футболистов!

Сегодня решил составить свой топ-10 из легенд клуба, с которыми мечтал бы сыграть в одной команде в красно-белой форме!

Никита Симонян. Для меня Никита Павлович Симонян – это абсолютнейшая легенда, сыграть с которой было бы настоящим чудом!

Игорь Нетто. Капитан на все времена!

Федор Черенков. Фeдор Фeдорович обладал удивительным талантом, прикоснуться к которому и ощущать рядом с собой, – невероятно!

Илья Цымбаларь. Попробовать поймать штрафной на одной из тренировок от Ильи Цымбаларя – ну разве не испытание?!

Ринат Дасаев. Лучший вратарь в истории «Спартака». За таким с удовольствием бы последил со скамейки запасных. Думаю, других вариантов там не было бы для меня!

Сергей Родионов. Работал с Сергеем Юрьевичем как с генеральным директором, сейчас – как с президентом академии. Самые лучшие впечатления! Было бы круто посмотреть за его голами вживую!

Сергей Горлукович. С современным дедом играл, а с дедом из 90-х работал только как с тренером. Было бы интересно сравнить их с Олеговичем на поле!

Егор Титов. Для меня, как и для миллионов красно-белых болельщиков, Ильич – один из кумиров детства!

Валерий Карпин. Интересно, когда Валерий Георгиевич играл, курил столько же, как во времена тренерской карьеры?

Алекс. В этом списке должны были быть Алекс или Промес. Для меня они лучшие иностранцы в истории. С одним из них я играл и, к счастью, работаю сейчас», – написал Ребров в телеграме.

  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Ребров Артем Алекс Карпин Валерий
Комментарии (22)
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"supermax"
1650290520
если бы в свое время были и Алекс и Промес...да еще и Веллитон, например....было бы интересно посмотреть))
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R_a_i_n
1650292509
Ну если выбирать между Промесом и Алексом... Промес на голову сильнее.
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talgatnurzhanov2006
1650292786
Если считать по чемпионату России то номер 1 для меня Тихонов, далее Цимбаларь с Титрвым а дальше миллион вариантов.
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Клаус
1650293373
Веллитон лучший среди иностранцев я считаю, потом уже Алекс , Промес. А где Тихонов?!
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Vitaga
1650293810
список личное мнение этого менеджера. на самом деле великих игроков в Спартаке на несколько полных составов и кто из них лучше спорно. каждый считает по своему
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SpartakMoskwa
1650294260
Лучший легионер Спартака это Веллитон а, потом уже Алекс
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Константинн
1650296349
Вместо Карпина однозначно Тихонов, а с остальными более менее согласен.
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derrik2000
1650296447
Список какой-то...мягко говоря, очень и очень отражает ЛИЧНОЕ мнение Реброва. Можно было, например, и Сергея Ольшанского включить, и Виктора Папаева, и Сергея Юрана, Андрея Тихонова, и.... Ладно. Это ЕГО список. У меня только один вопрос к этому списку. ЧТО В НЁМ ДЕЛАЕТ КАРПИН??? Он и в бытность игроком Спартака никогда не задавал тон игре, и "королём раздевалки" не был... Так... "Один из..." Футболист был очень и очень неплохой, но чтобы в список 10-ти лучших??? Не. Или Артём втайне надеется, что Карпин его в тренерский штаб сборной возьмёт за такой "прогиб"??? ))))))))
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NewLife
1650299818
По-моему, надо убрать Карпина и Родионова и включить Папаева и Гаврилова. Также, может быть лучше включить Крутикова вместо Горлуковича.
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zigbert
1650350620
Из защитников лучшим в Спартаке был Логофет. Ловчев тоже был неплох. В список можно было бы внести Хусаинова.
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