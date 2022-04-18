Ребров включил Карпина, Титова и Алекса в топ-10 футболистов в истории «Спартака»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров назвал свой топ-10 лучших игроков в истории столичного клуба.

«За вековую историю в «Спартаке» играло огромное количество величайших футболистов!

Сегодня решил составить свой топ-10 из легенд клуба, с которыми мечтал бы сыграть в одной команде в красно-белой форме!

Никита Симонян. Для меня Никита Павлович Симонян – это абсолютнейшая легенда, сыграть с которой было бы настоящим чудом!

Игорь Нетто. Капитан на все времена!

Федор Черенков. Фeдор Фeдорович обладал удивительным талантом, прикоснуться к которому и ощущать рядом с собой, – невероятно!

Илья Цымбаларь. Попробовать поймать штрафной на одной из тренировок от Ильи Цымбаларя – ну разве не испытание?!

Ринат Дасаев. Лучший вратарь в истории «Спартака». За таким с удовольствием бы последил со скамейки запасных. Думаю, других вариантов там не было бы для меня!

Сергей Родионов. Работал с Сергеем Юрьевичем как с генеральным директором, сейчас – как с президентом академии. Самые лучшие впечатления! Было бы круто посмотреть за его голами вживую!

Сергей Горлукович. С современным дедом играл, а с дедом из 90-х работал только как с тренером. Было бы интересно сравнить их с Олеговичем на поле!

Егор Титов. Для меня, как и для миллионов красно-белых болельщиков, Ильич – один из кумиров детства!

Валерий Карпин. Интересно, когда Валерий Георгиевич играл, курил столько же, как во времена тренерской карьеры?

Алекс. В этом списке должны были быть Алекс или Промес. Для меня они лучшие иностранцы в истории. С одним из них я играл и, к счастью, работаю сейчас», – написал Ребров в телеграме.