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Ребров включил Карпина, Титова и Алекса в топ-10 футболистов в истории «Спартака»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров назвал свой топ-10 лучших игроков в истории столичного клуба.

«За вековую историю в «Спартаке» играло огромное количество величайших футболистов!

Сегодня решил составить свой топ-10 из легенд клуба, с которыми мечтал бы сыграть в одной команде в красно-белой форме!

Никита Симонян. Для меня Никита Павлович Симонян – это абсолютнейшая легенда, сыграть с которой было бы настоящим чудом!

Игорь Нетто. Капитан на все времена!

Федор Черенков. Фeдор Фeдорович обладал удивительным талантом, прикоснуться к которому и ощущать рядом с собой, – невероятно!

Илья Цымбаларь. Попробовать поймать штрафной на одной из тренировок от Ильи Цымбаларя – ну разве не испытание?!

Ринат Дасаев. Лучший вратарь в истории «Спартака». За таким с удовольствием бы последил со скамейки запасных. Думаю, других вариантов там не было бы для меня!

Сергей Родионов. Работал с Сергеем Юрьевичем как с генеральным директором, сейчас – как с президентом академии. Самые лучшие впечатления! Было бы круто посмотреть за его голами вживую!

Сергей Горлукович. С современным дедом играл, а с дедом из 90-х работал только как с тренером. Было бы интересно сравнить их с Олеговичем на поле!

Егор Титов. Для меня, как и для миллионов красно-белых болельщиков, Ильич – один из кумиров детства!

Валерий Карпин. Интересно, когда Валерий Георгиевич играл, курил столько же, как во времена тренерской карьеры?

Алекс. В этом списке должны были быть Алекс или Промес. Для меня они лучшие иностранцы в истории. С одним из них я играл и, к счастью, работаю сейчас», – написал Ребров в телеграме.

  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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Комментарии10
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    Рейтинг: +366

    SpartakMoskwa 18 минут назад

    Лучший легионер Спартака это Веллитон а, потом уже Алекс

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    Рейтинг: +1508

    Vitaga 26 минут назад

    список личное мнение этого менеджера. на самом деле великих игроков в Спартаке на несколько полных составов и кто из них лучше спорно. каждый считает по своему

    0
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    Рейтинг: +27

    Клаус 33 минуты назад

    Веллитон лучший среди иностранцев я считаю, потом уже Алекс , Промес.
    А где Тихонов?!

    1
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    Рейтинг: +746

    talgatnurzhanov2006 43 минуты назад

    Если считать по чемпионату России то номер 1 для меня Тихонов, далее Цимбаларь с Титрвым а дальше миллион вариантов.

    0
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    Рейтинг: +7029

    R_a_i_n 47 минут назад

    Ну если выбирать между Промесом и Алексом... Промес на голову сильнее.

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    Рейтинг: +9561

    "supermax" > R_a_i_n 38 минут назад

    ну лучше плеймейкера чем Алекс из иностранцев у нас наверно и не было...поправь если не прав

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    Рейтинг: +13183

    Fusballer > R_a_i_n 11 минут назад

    Как там матч в Уфе? Ржешьнеможешь?

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    Рейтинг: +15410

    Cleaner 1 час назад

    Ребров, зачем этот ТВОЙ список? Чтобы твою фамилию рядом напечатали???...(

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    Рейтинг: +7029

    R_a_i_n > Cleaner 47 минут назад

    Клинер, зачем ты свою писанину тут оставил? Что бы клинер свой засветить?

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    Рейтинг: +9561

    "supermax" 1 час назад

    если бы в свое время были и Алекс и Промес...да еще и Веллитон, например....было бы интересно посмотреть))

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