«Желаю не растерять болельщиков». Семин поздравил «Спартак» со 100-летием

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил «Спартака» со 100-летием.

«Самое важное, что «Спартак» — это громадное количество болельщиков, которые всегда во все времена поддерживали клуб. «Спартак» — это большие успехи в разные периоды. «Спартак» — это народная команда.

Пожелания: дальнейших успехов, не растерять болельщиков и стабилизировать своей игрой победы», — сказал Сeмин.