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«Желаю не растерять болельщиков». Семин поздравил «Спартак» со 100-летием

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил «Спартака» со 100-летием.

«Самое важное, что «Спартак» — это громадное количество болельщиков, которые всегда во все времена поддерживали клуб. «Спартак» — это большие успехи в разные периоды. «Спартак» — это народная команда.

Пожелания: дальнейших успехов, не растерять болельщиков и стабилизировать своей игрой победы», — сказал Сeмин.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +16905

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Истинные болельщики с командой останутся и в трудные времена !!!

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