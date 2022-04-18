«Желаю не растерять болельщиков». Семин поздравил «Спартак» со 100-летием

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил «Спартака» со 100-летием.
«Самое важное, что «Спартак» — это громадное количество болельщиков, которые всегда во все времена поддерживали клуб. «Спартак» — это большие успехи в разные периоды. «Спартак» — это народная команда.
Пожелания: дальнейших успехов, не растерять болельщиков и стабилизировать своей игрой победы», — сказал Сeмин.
- «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
- По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.
Источник: «Чемпионат»