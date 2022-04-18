РФС и РПЛ поздравили «Спартак» со 100-летием

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» отмечает столетний юбилей.
РФС и РПЛ поздравили московский клуб с этой датой.
«С днeм рождения, «Спартак»! Московскому клубу – 100 лет! Поздравляем всех красно-белых с этим праздником», – говорится в поздравлении РФС.
«С юбилеем, красно-белые❤️ Поздравляем всех неравнодушных к «Спартаку» со 100-летием их любимого клуба.
22 титула чемпионов страны (12 – СССР, 10 – Россия)
13 побед в Кубках страны (10 – СССР, 3 – Россия)
1 завоeванный Олимп-Суперкубок
миллионы болельщиков в стране» – написала пресс-служба РПЛ.
Фото: телеграм-канал РФС
Источник: телеграм-канал РФС