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РФС и РПЛ поздравили «Спартак» со 100-летием

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» отмечает столетний юбилей.

РФС и РПЛ поздравили московский клуб с этой датой.

«С днeм рождения, «Спартак»! Московскому клубу – 100 лет! Поздравляем всех красно-белых с этим праздником», – говорится в поздравлении РФС.

«С юбилеем, красно-белые❤️ Поздравляем всех неравнодушных к «Спартаку» со 100-летием их любимого клуба.

22 титула чемпионов страны (12 – СССР, 10 – Россия)

13 побед в Кубках страны (10 – СССР, 3 – Россия)

1 завоeванный Олимп-Суперкубок

миллионы болельщиков в стране» – написала пресс-служба РПЛ.

Фото: телеграм-канал РФС

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Источник: телеграм-канал РФС

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Сегодня, 11:06
Комментарии9
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    Рейтинг: +938

    ВасяК 27 минут назад

    С днём рождения, родной!!!

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    Рейтинг: +19

    RussiaChampion 1 час назад

    Олимп суперкубок, самый важный.

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    Рейтинг: +62241

    portero 1 час назад

    Есть повод забухать у спартачей. Ну пусть будет юбилей...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1438

    Беспонтий 1 час назад

    если это правда дата
    будет всё у вас пи....дато

    и спасибо за угрюмые 90-е
    хоть чем то помогли
    не свихнуться

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    Рейтинг: +7018

    vladik12 2 часа назад

    И мы поздравляем!
    Самый титулованный клуб России.
    Самый ненавидимый клуб России.
    Самый обсуждаемый клуб России.
    Самый популярный клуб России.
    Самый смешной клуб России.
    Самый красно-белый России.
    И это все - "Спартак"! С юбилеем, Клуб!

    3
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    Рейтинг: +1438

    Беспонтий > vladik12 1 час назад

    лихо)

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    Рейтинг: +108

    rzfxgsk 2 часа назад

    ну раз уж утвердили всё таки, что 100-летний Юбилей именно сегодня, а не в 2035 году (как некоторые утверждают), то значит поздравляю свой любимый клуб! Желаю очередных успехов, трофеев и титулов!!!

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    Рейтинг: +1107

    Узб@гоеный 2 часа назад

    На столетие пищевика свиньи дадут результат ещё ниже. Гыгыгы

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    Рейтинг: +852

    Дубина > Узб@гоеный 56 минут назад

    гав гав гав

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