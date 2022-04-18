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РФС и РПЛ поздравили «Спартак» со 100-летием

18 апреля 2022, 11:06
11

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» отмечает столетний юбилей.

РФС и РПЛ поздравили московский клуб с этой датой.

«С днeм рождения, «Спартак»! Московскому клубу – 100 лет! Поздравляем всех красно-белых с этим праздником», – говорится в поздравлении РФС.

«С юбилеем, красно-белые❤️ Поздравляем всех неравнодушных к «Спартаку» со 100-летием их любимого клуба.

22 титула чемпионов страны (12 – СССР, 10 – Россия)

13 побед в Кубках страны (10 – СССР, 3 – Россия)

1 завоeванный Олимп-Суперкубок

миллионы болельщиков в стране» – написала пресс-служба РПЛ.

Фото: телеграм-канал РФС

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Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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vladik12
1650269781
И мы поздравляем! Самый титулованный клуб России. Самый ненавидимый клуб России. Самый обсуждаемый клуб России. Самый популярный клуб России. Самый смешной клуб России. Самый красно-белый России. И это все - "Спартак"! С юбилеем, Клуб!
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Беспонтий
1650271722
если это правда дата будет всё у вас пи....дато и спасибо за угрюмые 90-е хоть чем то помогли не свихнуться
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portero
1650272188
Есть повод забухать у спартачей. Ну пусть будет юбилей...
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RussiaChampion
1650272604
Олимп суперкубок, самый важный.
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ВасяК
1650276968
С днём рождения, родной!!!
Ответить
fadda
1650286359
Всех спартаковцев с Юбилеем! Джикия тут явно на постере лишний!
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zigbert
1650288089
Всех болельщиков Спартака со знаменательной датой! С Юбилеем!!!
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