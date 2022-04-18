Якуба: «Иногда соперники специально портят «Крыльям» игру. Выбирают тактику, чтобы тупо навредить»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался о победе над «Краснодаром» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

– «Краснодар» хорошо играет в комбинационный футбол. Они хорошо расставились, мы не до конца понимали, как нужно располагаться. Тренер подсказал перекрыть опорного, за счeт которого у них поначалу было преимущество, и мы перехватили инициативу.

– «Крыльям» тяжелее играть с такими командами как «Уфа», чем с «Краснодаром», сохраняется эта проблема?

– Мы играем в сложный комбинационный футбол, игроки молодые. Иногда соперники просто специально портят нам игру – располагаются так, выбирают такую тактику, чтобы тупо навредить, поэтому не получается показывать такой футбол. Стараемся подстраиваться по игре, но такое бывает.

– У «Крыльев» есть стимул финишировать в пятeрке, обогнать «Краснодар» и «Локомотив»?

– Ну конечно. Вы видели, что «Краснодар» сейчас испытывает проблемы. Нам есть куда расти, у нас молодые игроки, день ото дня мы развиваемся.