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Якуба: «Иногда соперники специально портят «Крыльям» игру. Выбирают тактику, чтобы тупо навредить»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался о победе над «Краснодаром» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

– «Краснодар» хорошо играет в комбинационный футбол. Они хорошо расставились, мы не до конца понимали, как нужно располагаться. Тренер подсказал перекрыть опорного, за счeт которого у них поначалу было преимущество, и мы перехватили инициативу.

– «Крыльям» тяжелее играть с такими командами как «Уфа», чем с «Краснодаром», сохраняется эта проблема?

– Мы играем в сложный комбинационный футбол, игроки молодые. Иногда соперники просто специально портят нам игру – располагаются так, выбирают такую тактику, чтобы тупо навредить, поэтому не получается показывать такой футбол. Стараемся подстраиваться по игре, но такое бывает.

– У «Крыльев» есть стимул финишировать в пятeрке, обогнать «Краснодар» и «Локомотив»?

– Ну конечно. Вы видели, что «Краснодар» сейчас испытывает проблемы. Нам есть куда расти, у нас молодые игроки, день ото дня мы развиваемся.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5010

    Дядя Серёжа 53 минуты назад

    Стараются навредить... Краснодар помог что ли?

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