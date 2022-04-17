РПЛ. «Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью – 2:2, в матче два удаления

Закончился матч 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом». Команды сыграли вничью – 2:2.

За «Локо» дубль сделал Вильсон Изидор. У сочинцев по голу забили Тимофей Маргасов и Родригао.

Игру судил главный арбитр Василий Казарцев. На 60-й минуте он удалил Родригао и форварда «Локомотива» Яна Кухту.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Сочи – Локомотив (Москва) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Маргасов, 11; 1:1 – Изидор, 36 (с пенальти); 2:1 – Родригао, 43; 2:2 – Изидор, 49.

Удаления: Родригао, 60 – Кухта, 60.

Сочи: Джанаев, Маргасов, Макарчук, Прохин, Родриго, Дркушич, Юсупов (Жоаозиньо, 83), Цаллагов, Ангбан (Терехов, 63), Нобоа, Кассьерра (Мелкадзе, 83).

Локомотив: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Бека-Бека (Жемалетдинов, 76), Марадишвили (Куликов, 83), Карпукас, Керк (Петров, 84), Кухта, Изидор (Рыбчинский, 70).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ