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РПЛ. «Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью – 2:2, в матче два удаления

Закончился матч 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом». Команды сыграли вничью – 2:2.

За «Локо» дубль сделал Вильсон Изидор. У сочинцев по голу забили Тимофей Маргасов и Родригао.

Игру судил главный арбитр Василий Казарцев. На 60-й минуте он удалил Родригао и форварда «Локомотива» Яна Кухту.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Сочи – Локомотив (Москва) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Маргасов, 11; 1:1 – Изидор, 36 (с пенальти); 2:1 – Родригао, 43; 2:2 – Изидор, 49.

Удаления: Родригао, 60 – Кухта, 60.

Сочи: Джанаев, Маргасов, Макарчук, Прохин, Родриго, Дркушич, Юсупов (Жоаозиньо, 83), Цаллагов, Ангбан (Терехов, 63), Нобоа, Кассьерра (Мелкадзе, 83).

Локомотив: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Бека-Бека (Жемалетдинов, 76), Марадишвили (Куликов, 83), Карпукас, Керк (Петров, 84), Кухта, Изидор (Рыбчинский, 70).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 18:30
Комментарии34
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    Рейтинг: +95499

    zigbert 17 минут назад

    Локомотив показал пожалуй лучшую игру в этом сезоне. Не сдались играли до конца. Слишком уж медленно наши судьи принимают решения.

    0
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    Рейтинг: +6402

    sochi-2013 1 час назад

    Обидно, да?

    0
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    Рейтинг: +395

    Снег 1 час назад

    Казарцев разобрался верно, но очень долго. Сразу было понятно - паровоз наступил больно на грудную клетку и получил под зад. Две красные. Паровозник, *****, инициатор.

    5
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    Рейтинг: +6810

    BarStep 2 часа назад

    В первом тайме полное доминирование Сочи и казалось что..
    И тут во втором.., грянул гром..

    Запоминающее зрелище,
    давно таких эмоций не дарил наш чемп..

    4
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    Рейтинг: +16486

    Garrincha58 2 часа назад

    Сочи вообще не стабильная команда как по всему чемпионату так и в отдельно взятой игре начинают всегда здорово, а потом какой то период спад пропускают и наверстать уже нет сил

    4
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    Рейтинг: +15160

    житель СПб 2 часа назад

    Редкий случай: похвалю Казарцева за два удаления! Смотрел и думал: решится ли? Решился. Абсолютно правильное решение! Но при этом Кухта конечно, подленько себя повел!
    А Сочи... Конечно, должен был побеждать! Сколько моментов разбазарили! Вот так и теряются возможности на 3 место.

    5
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    Рейтинг: +357

    SpartakMoskwa > житель СПб 2 часа назад

    Почаще наших судей нужно в ФНЛ отправлять может хоть тогда мозги на места у них встанут

    3
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    Рейтинг: +62190

    portero > житель СПб 1 час назад

    тоже думал что судейка накосипорит, но обоих удалил и нет вопросов....

    2
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    Рейтинг: +4640

    ySS 2 часа назад

    Игра стоила, чтобы её посмотреть!
    Не всё, но многое в ней было)
    Поначалу железные были ниочем, но потом...)

    2
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    Рейтинг: +3459

    ААМ 2 часа назад

    Весёлый матч.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +2359

    фанат джигурды 2 часа назад

    Смехопанорама продолжается.
    Не помню, кто из Паровозрв здесь писал, что немцы выведут Локомотив на новый уровень... Где вы? Мы, может, разные матчи смотрим. У меня во дворе пионеры 10-13 лет лучше в защите играют.
    Генальный немецкий гэнг бэнг прессинг: убрать Изидора, но оставить Керка)))) А заменивший Керка мальчик сумел лихо прославиться своим ударом)))

    Похвалю Рыбуся (как хорошо, что /бранное слово/зян на дискве), Изидора, Гилю.

    УНИК!!! УНИК!!! УНИК!!! И пeдoЛeo туда же!!!

    4
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    Рейтинг: +357

    SpartakMoskwa > фанат джигурды 2 часа назад

    К атаке в этом матче нет претензий если только к Кухте, а Керк провел хороший матч, а в защите беда Мампаси просто игрок уровня ФНЛ

    1
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    Рейтинг: +4063

    PAREVG. > фанат джигурды 2 часа назад

    Выведут, 100% выведут в ФНЛ.
    Это будет новый уровень...

    1
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    Рейтинг: +4063

    PAREVG. > SpartakMoskwa 2 часа назад

    Мампаси вообще не защитник, оба мяча на его совести.

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    Рейтинг: +357

    SpartakMoskwa > PAREVG. 2 часа назад

    и не только в этом матче, с Чорлукой в его 36 у нас был бетон в обороне

    1
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    Рейтинг: +2359

    фанат джигурды > SpartakMoskwa 2 часа назад

    Керк запорол 2 момента, и бегает, как у меня в классе Валера Б. был очень нехудой, соответственно, очень нескоростной.

    3
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    Рейтинг: +4063

    PAREVG. > SpartakMoskwa 2 часа назад

    Я еще до начала игры писал, Мампаси в составе - в обороне проходной двор. Да и Керк не футболист...

    2
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    Рейтинг: +357

    SpartakMoskwa > PAREVG. 2 часа назад

    Проблема еще в том что не кого вместо него выпускать, Магкеев на травме если только с молодежи кого нибудь и то эффективнее Мампаси будут

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    Рейтинг: +357

    SpartakMoskwa > фанат джигурды 2 часа назад

    Со скоростью как раз таки у него проблем нет, но с физикой поработать ему стоило бы

    0
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    Рейтинг: +2359

    фанат джигурды > PAREVG. 2 часа назад

    Хорошо, что Рыбусь играл вместо му да зяна!!!! А то вообще дело было бы швах...
    Через матч же это ... появится, скорее всего за оказанные немчуре нефутбольные услуги.

    3
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    Рейтинг: +4063

    PAREVG. > SpartakMoskwa 1 час назад

    Взять пацана из молодежки, и то думаю толку больше будет.
    А этого, на родину, там вой-на идет, а он тут позорится...

    1
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    Рейтинг: +357

    SpartakMoskwa > PAREVG. 1 час назад

    Обратно сам не поедет он не дурак, а вот в Урал или команды такого уровня его примут, но наши будут его до последнего использовать 5 лямов отвалили за него

    0
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    Рейтинг: +4063

    PAREVG. > SpartakMoskwa 1 час назад

    Не думаю, они же видят что он не защитник. ФНЛ его место, или даже ПФЛ

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    Рейтинг: +357

    SpartakMoskwa > PAREVG. 1 час назад

    Надеюсь что видят

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    Рейтинг: +2359

    фанат джигурды > PAREVG. 1 час назад

    У меня уже давно сложилось впечатление, что мы с тренерами разные матчи смотрим((((

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    Рейтинг: +18

    RussiaChampion 2 часа назад

    да гиле пора садится на банку. есть молодой худя.

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