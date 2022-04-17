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  • РПЛ. «Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью – 2:2, в матче два удаления

РПЛ. «Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью – 2:2, в матче два удаления

17 апреля 2022, 18:30
42

Закончился матч 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом». Команды сыграли вничью – 2:2.

За «Локо» дубль сделал Вильсон Изидор. У сочинцев по голу забили Тимофей Маргасов и Родригао.

Игру судил главный арбитр Василий Казарцев. На 60-й минуте он удалил Родригао и форварда «Локомотива» Яна Кухту.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Сочи – Локомотив (Москва) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Маргасов, 11; 1:1 – Изидор, 36 (с пенальти); 2:1 – Родригао, 43; 2:2 – Изидор, 49.

Удаления: Родригао, 60 – Кухта, 60.

Сочи: Джанаев, Маргасов, Макарчук, Прохин, Родриго, Дркушич, Юсупов (Жоаозиньо, 83), Цаллагов, Ангбан (Терехов, 63), Нобоа, Кассьерра (Мелкадзе, 83).

Локомотив: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Бека-Бека (Жемалетдинов, 76), Марадишвили (Куликов, 83), Карпукас, Керк (Петров, 84), Кухта, Изидор (Рыбчинский, 70).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив
Комментарии (42)
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portero
1650209520
Весёлая игра, моменты на всякий вкус....
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SpartakMoskwa
1650209597
лучший матч этого чемпионата, обе команды молодцы бились до последнего, и сюдьям низкий поклон идеально отсудили матч Казарцеву в ФНЛ мозги на место вставили походу!!! Получил от этого матча бурю эмоций спасибо обеим командам
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PAREVG.
1650209600
Это было нечто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давно я такой зарубы не видел. РПЛ имею ввиду.
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GoLenaStop
1650209636
Игра -супер! Результат - правильный. Жаль, Локомотив, что на калитке Гиля - стоял и провожал глазами шарабаны... Спасибо командам за игру!!! Побольше бы таких матчей.
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фанат джигурды
1650209853
Смехопанорама продолжается. Не помню, кто из Паровозрв здесь писал, что немцы выведут Локомотив на новый уровень... Где вы? Мы, может, разные матчи смотрим. У меня во дворе пионеры 10-13 лет лучше в защите играют. Генальный немецкий гэнг бэнг прессинг: убрать Изидора, но оставить Керка)))) А заменивший Керка мальчик сумел лихо прославиться своим ударом))) Похвалю Рыбуся (как хорошо, что /бранное слово/зян на дискве), Изидора, Гилю. УНИК!!! УНИК!!! УНИК!!! И пeдoЛeo туда же!!!
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житель СПб
1650210081
Редкий случай: похвалю Казарцева за два удаления! Смотрел и думал: решится ли? Решился. Абсолютно правильное решение! Но при этом Кухта конечно, подленько себя повел! А Сочи... Конечно, должен был побеждать! Сколько моментов разбазарили! Вот так и теряются возможности на 3 место.
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Garrincha58
1650210367
Сочи вообще не стабильная команда как по всему чемпионату так и в отдельно взятой игре начинают всегда здорово, а потом какой то период спад пропускают и наверстать уже нет сил
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BarStep
1650210524
В первом тайме полное доминирование Сочи и казалось что.. И тут во втором.., грянул гром.. Запоминающее зрелище, давно таких эмоций не дарил наш чемп..
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Снег
1650210732
Казарцев разобрался верно, но очень долго. Сразу было понятно - паровоз наступил больно на грудную клетку и получил под зад. Две красные. Паровозник, *****, инициатор.
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zigbert
1650216790
Локомотив показал пожалуй лучшую игру в этом сезоне. Не сдались играли до конца. Слишком уж медленно наши судьи принимают решения.
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