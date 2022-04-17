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Карпин: «Это чудо, что сейчас происходит в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча с тульским «Арсеналом» (2:1).

– Согласны, что провели два разных тайма?

– Да, можно сказать так. Причина в том, что силы не безграничны. Предъявлять претензии какие-то…

Cчитаю, что вообще это чудо, что происходит сейчас в «Ростове». В линии обороны у нас ребята 18-20 лет, Калинин не играл больше месяца. Со всеми нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиваться результата, и даже бывает, что неплохо играем иногда. Связано со многими вещами: и с менталитетом, и с усталостью.

Первый тайм понравился, очень многое получалось. Надо было забивать, моменты были, чтобы забить второй гол. У наших ворот, за исключением стандарта в первом тайме, вообще ничего не было.

Только слова благодарности неопытным молодым ребятам. Поздравить только всех могу.

  • «Ростов» впервые за 3 года победил 3 раза подряд.
  • Клуб занимает 9-е место в таблице РПЛ.

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Источник: Sport24

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Комментарии13
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    Рейтинг: +844

    Дубина 59 минут назад

    С победой Ростов!
    Валерка красавец)!

    2
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    Рейтинг: +19028

    derrik2000 > Дубина 2 минуты назад

    Это молодые игроки Ростова - большие молодцы!
    А Карпин просто умеет с ними правильно работать.
    Пусть и дальше в Ростове рулит, потому что это как раз тот случай, когда команда и тренер нашли друг друга.
    В Спартаке у него категорически никогда не получится: не та аура и не тот кураж .
    Да и ЛИДЕРОМ команды Спартак в бытность игроком он никогда не был.
    В Сельте тоже главной "звездой" был Мостовой, а не он.

    0
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    Рейтинг: +19028

    derrik2000 1 час назад

    Ростов, что называется, ДОДАВИЛ.
    С чем команду Карпина и поздравляю.
    Вообще, ИГРА БЫЛА!
    Смотрел с удовольствием.
    Благодарю обе команды.

    3
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    Рейтинг: +15160

    житель СПб 2 часа назад

    За Ростов стоит порадоваться! Но Песьяков - это нечто... Его и близко к сборной подпускать нельзя!

    1
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    Рейтинг: +19028

    derrik2000 > житель СПб 1 час назад

    А ХТО рассматривает Песьякова как вратаря сборной?
    Карпин?
    Ну, это он зело перебравши бы, наверное, когда такое пришло ему в голову. ))

    0
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    Рейтинг: +49444

    MaxRnD > derrik2000 1 час назад

    Ниже Гаринчу почитай, у него Песьяков - топ вратарь

    1
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    Рейтинг: +19028

    derrik2000 > MaxRnD 9 минут назад

    Ну, у каждого свои вкусы...
    "Кому и кобыла невеста" (с)
    )))

    1
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    Рейтинг: +62190

    portero 2 часа назад

    Ростов с набранными очками, отлично всё пошло...

    5
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    Рейтинг: +16486

    Garrincha58 3 часа назад

    мы не ноем, а сам постоянно ноет про не спортивный принцип после отъезда легионеров посмотри на Краснодар вот те не ноют а у тебя состав неплохой в нападении игроки сборных и России и Армении в середине Глебов тоже игрок сборной вратарь получше чем у Зенита что тебе ещё надо тренеришка

    3
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    Рейтинг: +1431

    Беспонтий > Garrincha58 3 часа назад

    браво

    2
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    Рейтинг: +857

    Чехов на Садовой > Garrincha58 2 часа назад

    Гаринча был хромой, одна нога была короче на 7 см. А у вас ,Garrincha, видимо мозги хромают, причём по полной, да и с ЖКТ проблемы - желчь так и прёт. Прискорбно но это не лечится...

    3
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    Рейтинг: +49444

    MaxRnD > Garrincha58 2 часа назад

    В чём проблема ? С Ростова легионеров уехало не меньше, чем с Краснодара !!!
    Игроки сборных ??? Это пожизненно никакущие Полоз и Комличенко звёздами вдруг стали ?
    Вратарь получше, чем у Зенита ??? Песьяков, привозящий почти в каждой игре, что ли получше ?

    Ты бы лучше свою прокисшую желчь сглатывал или накрайняк выблёвывал её на зенитовской ветке, потому что когда она тебе в голову ударяет, начинаешь нести просто феерическую бредятину

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    Рейтинг: +1431

    Беспонтий > MaxRnD 2 часа назад

    макса
    много букоффок сегодня
    что случилось
    гара нормальный но тяжеловатый пенс
    здесь и похуже есть
    не злись мон ами

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