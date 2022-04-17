Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин: «Это чудо, что сейчас происходит в «Ростове»

17 апреля 2022, 17:17
14

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча с тульским «Арсеналом» (2:1).

– Согласны, что провели два разных тайма?

– Да, можно сказать так. Причина в том, что силы не безграничны. Предъявлять претензии какие-то…

Cчитаю, что вообще это чудо, что происходит сейчас в «Ростове». В линии обороны у нас ребята 18-20 лет, Калинин не играл больше месяца. Со всеми нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиваться результата, и даже бывает, что неплохо играем иногда. Связано со многими вещами: и с менталитетом, и с усталостью.

Первый тайм понравился, очень многое получалось. Надо было забивать, моменты были, чтобы забить второй гол. У наших ворот, за исключением стандарта в первом тайме, вообще ничего не было.

Только слова благодарности неопытным молодым ребятам. Поздравить только всех могу.

  • «Ростов» впервые за 3 года победил 3 раза подряд.
  • Клуб занимает 9-е место в таблице РПЛ.

Еще по теме:
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова» 2
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2) 27
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1650205510
мы не ноем, а сам постоянно ноет про не спортивный принцип после отъезда легионеров посмотри на Краснодар вот те не ноют а у тебя состав неплохой в нападении игроки сборных и России и Армении в середине Глебов тоже игрок сборной вратарь получше чем у Зенита что тебе ещё надо тренеришка
Ответить
portero
1650209384
Ростов с набранными очками, отлично всё пошло...
Ответить
житель СПб
1650209829
За Ростов стоит порадоваться! Но Песьяков - это нечто... Его и близко к сборной подпускать нельзя!
Ответить
derrik2000
1650211954
Ростов, что называется, ДОДАВИЛ. С чем команду Карпина и поздравляю. Вообще, ИГРА БЫЛА! Смотрел с удовольствием. Благодарю обе команды.
Ответить
ySS
1650220035
Тут не поспоришь с Валерой, Комличенка забивает в третьей игре подряд..) Страшно становится в ожидании природных катаклизмов...)
Ответить
zigbert
1650265026
Добавить тут даже нечего. Обновление Ростова прошло безболезненно и пошло на пользу команде.
Ответить
Главные новости
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+