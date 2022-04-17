Карпин: «Это чудо, что сейчас происходит в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча с тульским «Арсеналом» (2:1).

– Согласны, что провели два разных тайма?

– Да, можно сказать так. Причина в том, что силы не безграничны. Предъявлять претензии какие-то…

Cчитаю, что вообще это чудо, что происходит сейчас в «Ростове». В линии обороны у нас ребята 18-20 лет, Калинин не играл больше месяца. Со всеми нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиваться результата, и даже бывает, что неплохо играем иногда. Связано со многими вещами: и с менталитетом, и с усталостью.

Первый тайм понравился, очень многое получалось. Надо было забивать, моменты были, чтобы забить второй гол. У наших ворот, за исключением стандарта в первом тайме, вообще ничего не было.

Только слова благодарности неопытным молодым ребятам. Поздравить только всех могу.