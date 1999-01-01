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Смольников, Гулиев, Деспотович – в основе «Арсенала» на матч с «Ростовом»; Карпин выпустил Глебова, Байрамяна, Комличенко

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом».

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачeв, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.

Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

«Ростов»: Песьяков, Калинин, Лангович, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

  • Матч начнется в 14:00 по Москве.

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Источник: Бомбардир.ру

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