Смольников, Гулиев, Деспотович – в основе «Арсенала» на матч с «Ростовом»; Карпин выпустил Глебова, Байрамяна, Комличенко

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом».
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачeв, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.
Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.
«Ростов»: Песьяков, Калинин, Лангович, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.
- Матч начнется в 14:00 по Москве.
Источник: Бомбардир.ру