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Бышовец: «У «Динамо» хорошие шансы на чемпионство»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец допускает чемпионство «Динамо». Накануне в 25-м туре РПЛ москвичи победили «Ахмат» (2:0).

«По качеству и по содержанию игра оставила хорошее впечатление. «Ахмат» играл не в оптимальном составе, но тем не менее, бело-голубые сумели забрать инициативу и использовали преимущество в атаке с хорошими возможностями. Во втором тайме хозяева выглядели более увереннее и рациональнее, выстроенная схема обороны справлялась, потому что не было ничего неожиданного.

У «Динамо» хорошие шансы на чемпионство, при том, что последние матчи даются очень сложными. Реально, что «Динамо» находится в числе команд в Лиги чемпионов, но не верится, что это будет. Не знаем, будут ли наши клубы участвовать в следующем сезоне, после всех этих отстранений.

У «Зенита» тоже хорошие шансы, есть ряд матчей, которые могут повлиять на продолжении интриги. У питерцев легионеры очень высокого уровня, у бело-голубых кроме Ивана Ордеца нет потерь, но подбор игроков очень высокий», – сказал Бышовец.

  • Динамовскому клубу в этом году 99 лет.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.
  • У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.

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Источник: телеграм-канал Metaratings

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