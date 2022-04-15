Агент Азмуна: «Возвращение Сердара в РПЛ вполне возможно»

Мехди Хагитали, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, не исключил, что в будущем игрок вернется в Россию.

– В Германии высокий уровень футбола. Кроме того, в Бундеслиге раньше выступали многие сильные футболисты из Ирана – например, Али Карими, Али Даеи и другие.

Можно сказать, что немецкий футбол исторически очень любят в Иране.

– Азмуну тяжело дается адаптация? Он подходит «Байеру» по стилю игры?

– Ожидаемо, что Сердару нужно время на адаптацию, это абсолютно нормально, когда ты переезжаешь в другую страну, в другой коллектив.

Он в процессе привыкания, ему нужно время, но нет сомнений, что постепенно он будет играть все лучше и лучше в Бундеслиге.

– Вы можете представить возвращение Азмуна в РПЛ в конце карьеры?

– Невозможно предсказывать будущее, мы живем настоящим и наслаждаемся новой страницей футбольной карьеры Сердара.

Очевидно, что, если бы ему не нравилось в России, он бы не провел у вас девять лет. Так что возвращение вполне возможно в будущем.