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Агент Азмуна: «Возвращение Сердара в РПЛ вполне возможно»

Мехди Хагитали, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, не исключил, что в будущем игрок вернется в Россию.

– В Германии высокий уровень футбола. Кроме того, в Бундеслиге раньше выступали многие сильные футболисты из Ирана – например, Али Карими, Али Даеи и другие.

Можно сказать, что немецкий футбол исторически очень любят в Иране.

– Азмуну тяжело дается адаптация? Он подходит «Байеру» по стилю игры?

– Ожидаемо, что Сердару нужно время на адаптацию, это абсолютно нормально, когда ты переезжаешь в другую страну, в другой коллектив.

Он в процессе привыкания, ему нужно время, но нет сомнений, что постепенно он будет играть все лучше и лучше в Бундеслиге.

– Вы можете представить возвращение Азмуна в РПЛ в конце карьеры?

– Невозможно предсказывать будущее, мы живем настоящим и наслаждаемся новой страницей футбольной карьеры Сердара.

Очевидно, что, если бы ему не нравилось в России, он бы не провел у вас девять лет. Так что возвращение вполне возможно в будущем.

  • В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • Также в России форвард выступал за «Ростов» и «Рубин».
  • Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +16790

    Persona_non_Grata 35 минут назад

    Дзюба ждет !!!

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    Рейтинг: +893

    jek718875 47 минут назад

    Дурко, играл бы в Газпроме,рубил бабло и горя не знал

    0
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    Рейтинг: +602

    111Hunter111 49 минут назад

    Мотиватора раздевалки не хватает, как в зене.

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    Рейтинг: +15868

    paracetamol 49 минут назад

    Пусть у немчуры сидит. Возвращение в Россию - только в спартак!

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    Рейтинг: +61820

    portero 1 час назад

    Азмуну силёнок не хватает у немцев играть...

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