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Агент Азмуна: «Возвращение Сердара в РПЛ вполне возможно»

15 апреля 2022, 16:30
7

Мехди Хагитали, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, не исключил, что в будущем игрок вернется в Россию.

– В Германии высокий уровень футбола. Кроме того, в Бундеслиге раньше выступали многие сильные футболисты из Ирана – например, Али Карими, Али Даеи и другие.

Можно сказать, что немецкий футбол исторически очень любят в Иране.

– Азмуну тяжело дается адаптация? Он подходит «Байеру» по стилю игры?

– Ожидаемо, что Сердару нужно время на адаптацию, это абсолютно нормально, когда ты переезжаешь в другую страну, в другой коллектив.

Он в процессе привыкания, ему нужно время, но нет сомнений, что постепенно он будет играть все лучше и лучше в Бундеслиге.

– Вы можете представить возвращение Азмуна в РПЛ в конце карьеры?

– Невозможно предсказывать будущее, мы живем настоящим и наслаждаемся новой страницей футбольной карьеры Сердара.

Очевидно, что, если бы ему не нравилось в России, он бы не провел у вас девять лет. Так что возвращение вполне возможно в будущем.

  • В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • Также в России форвард выступал за «Ростов» и «Рубин».
  • Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Байер Зенит Азмун Сердар
Комментарии (7)
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portero
1650031327
Азмуну силёнок не хватает у немцев играть...
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paracetamol
1650033376
Пусть у немчуры сидит. Возвращение в Россию - только в спартак!
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111Hunter111
1650033421
Мотиватора раздевалки не хватает, как в зене.
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jek718875
1650033512
Дурко, играл бы в Газпроме,рубил бабло и горя не знал
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Persona_non_Grata
1650034214
Дзюба ждет !!!
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zigbert
1650099649
Может еще не все потеряно. В Зените у него не было конкуренции. Здесь же придется доказывать свою состоятельность заново.
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житель СПб
1650211616
Не всегда у хорошего игрока получается влиться в другую команду.
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