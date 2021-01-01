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Терюшков: «РФС стоит идти в Азию. Если нас не хотят видеть здесь, будем играть там»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поддерживает идею перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«РФС стоит взять пример с шахматной федерации и идти в Азию. Азиатский футбол – хорошая площадка. Если нас не хотят видеть здесь, будем играть там.

Останемся на международной арене, наши клубы будут показывать хороший результат. Только с опорой на наших футболистов, тогда будет интересно», – сказал Терюшков.

  • В конце февраля российские клубы и сборные отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • Из-за этого «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы, а сборную России не допустили сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7370

    mihail200606 36 минут назад

    В Азии тоже могут не хотеть видеть..

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    Рейтинг: +10003

    Alekxei Z. 37 минут назад

    Объясните , ну хоть кто-нибудь, этому "специалисту", что Азиатская Конфедерация так же входит в ФИФА, как и УЕФА.

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