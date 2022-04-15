Терюшков: «РФС стоит идти в Азию. Если нас не хотят видеть здесь, будем играть там»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поддерживает идею перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«РФС стоит взять пример с шахматной федерации и идти в Азию. Азиатский футбол – хорошая площадка. Если нас не хотят видеть здесь, будем играть там.

Останемся на международной арене, наши клубы будут показывать хороший результат. Только с опорой на наших футболистов, тогда будет интересно», – сказал Терюшков.