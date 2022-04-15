Терюшков: «РФС стоит идти в Азию. Если нас не хотят видеть здесь, будем играть там»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поддерживает идею перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
«РФС стоит взять пример с шахматной федерации и идти в Азию. Азиатский футбол – хорошая площадка. Если нас не хотят видеть здесь, будем играть там.
Останемся на международной арене, наши клубы будут показывать хороший результат. Только с опорой на наших футболистов, тогда будет интересно», – сказал Терюшков.
- В конце февраля российские клубы и сборные отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- Из-за этого «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы, а сборную России не допустили сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.
Источник: «Матч ТВ»