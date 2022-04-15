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Лапорта: «Мне стыдно, что на «Камп Ноу» было так много фанатов «Айнтрахта». Это позор»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о численности болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу» на ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

  • Игру посетили минимум 20 тысяч фанатов «Айнтрахта».
  • По разным данным, в Барселону приехали 30 тысяч болельщиков из Германии.
  • «Айнтрахт» победил «Барсу» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал.

«Это был позор, который больше никогда не должен повториться. Это возмутительно и стыдно! Мы не можем избежать подобных ситуаций, но с этого момента будем подходить к вопросу гораздо строже.

Мне как каталонцу стыдно за то, что я видел. Сожалею, что мы допустили так много болельщиков гостей. Мы примем меры, чтобы это никогда не повторилось», – сказал Лапорта.

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Источник: AS

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1980

    ItalianFootball 42 минуты назад

    Позор ? за допуск болельщиков ?) А не уводишь ли ты, товарищ Лапорта, акцент с игры своей команды на это ? На судей было модно жаловаться (Барсе грех жаловаться конечно, там айтекиновцы в деле) но есть такая тенденция. Говорит как об инцесте или еще чего хуже.

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    Рейтинг: +1607

    Maxi_7 1 час назад

    Да, вообще вчера это было странно... мало того, что был огромный сектор наверху стадиона тысяч на 15, так ещё внизу с теле камеры были видны многочисленные группы в белых майках. Учитывая, что на Камп Ноу ходят в основном туристы, которые не болеют во время матча, а сидят, болтают, делают селфи и то, как рьяно поддерживали свою команду немцы складывалось ощущение, что Айнтрахт играет дома...

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    Рейтинг: +16450

    Garrincha58 1 час назад

    тебе должно быть стыдно за игру Барсы причём тут болельщики радуйся, что они вообще приходят.... странный этот Лапорта

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