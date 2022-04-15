Лапорта: «Мне стыдно, что на «Камп Ноу» было так много фанатов «Айнтрахта». Это позор»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о численности болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу» на ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Игру посетили минимум 20 тысяч фанатов «Айнтрахта».

По разным данным, в Барселону приехали 30 тысяч болельщиков из Германии.

«Айнтрахт» победил «Барсу» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал.

«Это был позор, который больше никогда не должен повториться. Это возмутительно и стыдно! Мы не можем избежать подобных ситуаций, но с этого момента будем подходить к вопросу гораздо строже.

Мне как каталонцу стыдно за то, что я видел. Сожалею, что мы допустили так много болельщиков гостей. Мы примем меры, чтобы это никогда не повторилось», – сказал Лапорта.