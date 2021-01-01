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Тренер «Айнтрахта» – о 3:2 с «Барсой»: «Эти эмоции не купить ни за какие деньги в мире»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Сегодня мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно.

Выражаю благодарность футболистам и болельщикам «Айнтрахта». Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире», – сказал Глазнер.

  • «Айнтрахт» победил «Барсу» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЕ.
  • Немецкий клуб прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Барсы».
  • Игру посетили минимум 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта.

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Источник: сайт УЕФА

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