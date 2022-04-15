Тренер «Айнтрахта» – о 3:2 с «Барсой»: «Эти эмоции не купить ни за какие деньги в мире»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Сегодня мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно.
Выражаю благодарность футболистам и болельщикам «Айнтрахта». Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире», – сказал Глазнер.
- «Айнтрахт» победил «Барсу» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЕ.
- Немецкий клуб прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Барсы».
- Игру посетили минимум 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта.
Источник: сайт УЕФА