Тренер «Айнтрахта» – о 3:2 с «Барсой»: «Эти эмоции не купить ни за какие деньги в мире»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Сегодня мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно.

Выражаю благодарность футболистам и болельщикам «Айнтрахта». Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире», – сказал Глазнер.