Хави: «Я победитель, ненавижу проигрывать. Вылет из Лиги Европы меня не остановит»

Главный тренер «Барселоны» высказался о вылете клуба из Лиги Европы.

«Я невероятно разочарован. Дело в том, что я победитель, я ненавижу проигрывать. Но я уже был в такой ситуации во время игровой карьеры.

Нужно продолжать работать, строить свой стиль, и это поражение меня не остановит. Никаких шансов. Доведение нашей игры до ума – лишь вопрос времени и терпения», – сказал Хави.