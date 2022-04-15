Хави: «Я победитель, ненавижу проигрывать. Вылет из Лиги Европы меня не остановит»

Главный тренер «Барселоны» высказался о вылете клуба из Лиги Европы.
«Я невероятно разочарован. Дело в том, что я победитель, я ненавижу проигрывать. Но я уже был в такой ситуации во время игровой карьеры.
Нужно продолжать работать, строить свой стиль, и это поражение меня не остановит. Никаких шансов. Доведение нашей игры до ума – лишь вопрос времени и терпения», – сказал Хави.
- «Айнтрахт» победил «Барсу» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЕ.
- Немецкий клуб прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Барсы».
- «Барса» проиграла 4 из 8 последних домашних матчей в еврокубках.
Источник: сайт УЕФА