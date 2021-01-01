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Хави: «Я победитель, ненавижу проигрывать. Вылет из Лиги Европы меня не остановит»

Главный тренер «Барселоны» высказался о вылете клуба из Лиги Европы.

«Я невероятно разочарован. Дело в том, что я победитель, я ненавижу проигрывать. Но я уже был в такой ситуации во время игровой карьеры.

Нужно продолжать работать, строить свой стиль, и это поражение меня не остановит. Никаких шансов. Доведение нашей игры до ума – лишь вопрос времени и терпения», – сказал Хави.

  • «Айнтрахт» победил «Барсу» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЕ.
  • Немецкий клуб прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Барсы».
  • «Барса» проиграла 4 из 8 последних домашних матчей в еврокубках.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1486

    Vitaga 50 секунд назад

    с таким президентом клуба - времени у тебя не так уж много

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