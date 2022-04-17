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«Нас ограбили в собственном доме». Хави – о тысячах фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что массовый выезд болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу» помешал каталонскому клубу победить в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

  • Игру посетили минимум 20 тысяч фанатов «Айнтрахта».
  • По разным данным, в Барселону приехали 30 тысяч болельщиков из Германии.
  • «Айнтрахт» победил «Барсу» (3:2) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал.

«Это не оправдание, но атмосфера повлияла на нас. Мы не чувствовали себя как дома. Это была кошмарная ночь – как на поле, так и за его пределами.

Мы чувствовали себя ограбленными в своем собственном доме», – сказал Хави.

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Источник: AS

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5041

    AtticusFinch 1 час назад

    Вы чё - сраный Айнтрахт не можете обыграть ??? хоть миллион их бы приехало))аахаахаха - слили матч на контору и дурачков из себя строят)))как же вы умудрились сыграть с ними вничью на выезде , если их там ещё больше?

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