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Смородская: «Назначение испанца Гратакоса в РФС – сигнал, что мы хотим быть с футбольным миром»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение испанца Жорди Гратакоса на пост заместителя спортивного директора РФС. Она впервые слышит про этого человека.

«Про Гратакоса слышу впервые. Но я не думаю, что он может уехать. Это делается, чтобы показать – мы не порываем связи с мировым футболом. От него не ждут каких-то больших результатов, это просто сигнал, что мы хотим быть вместе со всем футбольным миром. И поскольку он работал уже и в Казахстане, и в «Днепре», человек все себе более или менее представляет. Сколько-то он у нас точно продержится», – сказала Смородская.

  • Гратакос работал в системе «Барселоны».
  • С октября 2021 года он был советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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Источник: «РБ Спорт»

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