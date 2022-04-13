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  • Смородская: «Назначение испанца Гратакоса в РФС – сигнал, что мы хотим быть с футбольным миром»

Смородская: «Назначение испанца Гратакоса в РФС – сигнал, что мы хотим быть с футбольным миром»

13 апреля 2022, 21:28
4

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение испанца Жорди Гратакоса на пост заместителя спортивного директора РФС. Она впервые слышит про этого человека.

«Про Гратакоса слышу впервые. Но я не думаю, что он может уехать. Это делается, чтобы показать – мы не порываем связи с мировым футболом. От него не ждут каких-то больших результатов, это просто сигнал, что мы хотим быть вместе со всем футбольным миром. И поскольку он работал уже и в Казахстане, и в «Днепре», человек все себе более или менее представляет. Сколько-то он у нас точно продержится», – сказала Смородская.

  • Гратакос работал в системе «Барселоны».
  • С октября 2021 года он был советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Смородская Ольга
Комментарии (4)
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paracetamol
1649879706
Поскольку о нем никто не слышал, то и не уедет, некуда. Вообще, неплохо бы эту лавочку РФС разогнать и набрать нормальных людей!
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portero
1649880026
Это сигнал! продолжают пилить с иносранцами деньги!!!
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Томик
1649894773
Это футбольный мир должен хотеть быть с нами. Где его сигналы? Нахрен кормить какого-то Гратакоса?? Славный путь казахстан - днепр. О чудо, дайте два!
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nemolod
1649911477
Футбольному миру (европейскому в частности) российский футбол не нужен-отстранение от турниров и отклонение апелляций тому подтверждение!
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