Испанец Гратакос – заместитель спортивного директора РФС

РФС объявил о назначении Жорди Гратакоса заместителем заместителем спортивного директора.

Он будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных команд России.

«Я вижу в российских игроках большой потенциал. Наша задача состоит в том, чтобы создавать все условия, которые необходимы для их прогресса на пути к главной цели – готовности выступать за национальную сборную. За последние три года в России было сделано много значительных шагов для подготовки резерва – например, создана Юношеская футбольная лига, которая позволяет молодым футболистам получать практику на самом высоком уровне. Все больше ребят появляется на поле и в составах клубов РПЛ, и они играют в своих командах значительные роли. Важно развивать эти достижения», – сказал Гратакос.