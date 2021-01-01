Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
2 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе

Испанец Гратакос – заместитель спортивного директора РФС

РФС объявил о назначении Жорди Гратакоса заместителем заместителем спортивного директора.

Он будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных команд России.

«Я вижу в российских игроках большой потенциал. Наша задача состоит в том, чтобы создавать все условия, которые необходимы для их прогресса на пути к главной цели – готовности выступать за национальную сборную. За последние три года в России было сделано много значительных шагов для подготовки резерва – например, создана Юношеская футбольная лига, которая позволяет молодым футболистам получать практику на самом высоком уровне. Все больше ребят появляется на поле и в составах клубов РПЛ, и они играют в своих командах значительные роли. Важно развивать эти достижения», – сказал Гратакос.

  • Гратакос работал в системе «Барселоны».
  • С октября 2021 года он был советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.

Новости по теме
РФС вернул Карасева к работе после отстранения. Он рассудит «Крылья Советов» и «Краснодар»
Селихов вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
«Спартак» представил программу мероприятий к 100-летию клуба
Источник: сайт РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:45
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +4220

    neveldomha 1 час назад

    Он точно испанец? Может все таки мексиканец.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13163

    Fusballer 2 часа назад

    Эбанулись совсем?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11