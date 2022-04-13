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  • Канчельскис – об апелляции РФС в CAS: «Хоть в космос подадим – все бесполезно»

Канчельскис – об апелляции РФС в CAS: «Хоть в космос подадим – все бесполезно»

13 апреля 2022, 17:51
4

Бывший футболист сборной Росси Андрей Канчельскис прокомментировал решение CAS об отклонении апелляции о временном снятии запрета на участие российских команд в международных турнирах.

«Сейчас они, конечно, будут придумывать разные истории. Вместо того чтобы сборной России дать сыграть, принимают такие решения. Мы стали заложниками ситуации. Любые объяснения будут против нас и российского футбола.

Что бы мы ни делали, какие бы апелляции ни подавали, хоть инопланетянам в космос… всe будет бесполезно», – сказал Канчельскис.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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paracetamol
1649879868
В космос неплохо бы подавальщиков отправить. Без права возврата!
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serglider
1649917647
Тут другая логика! Если они отклонят наши апелляции без всяких на то причин, то они официально подтвердят, что никакого фундаментального европейского права не существует, а есть есть фуфло для набивания карманов всяких юристов, адвокатов, судей и прочей шушеры))) По сему при подписания каких-либо контрактов с европейцами и американцами в будущем, нужно действовать как китайцы, они в пункте "при возникновении разногласий" ставят условия, что все споры решаются в китайских судах))) Так что пусть пока пляшут ламбаду. В будущем, просто нужно каждый раз при составлении любых договоров, каждый раз им напоминать, что все их "независимые" европейские суды, основанные на главенстве права и закона - полное фуфло и лапша на уши)))
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Vitaga
1649922234
понятно что бесполезно. только там же люди сидят на ответственных постах. им надо показать свою работу. оправдать свои высокие оклады и бонусы за отличную работу. за вклад в развитие российского футбола. поэтому будут подавать протесты и в ООН и Папе римскому писать. могут еще в космос ракету с транспорантом запулить - потратив очередные деньги. ведь там целые бригады юристов нанимаются из серьезных мировых контор. а как сказал президент - оклад начальника не может быть меньше привлеченного специалиста - значит оклад повысят
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BRO_football
1649953303
Это понятно, но сидеть сложа руки тоже нельзя. Пусть CAS ещё поработает, помучается, чтобы объяснить нормальным языком весь тот бред, который придумал ФИФА. А мы посмеёмся над объяснениями суда.
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