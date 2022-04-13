Канчельскис – об апелляции РФС в CAS: «Хоть в космос подадим – все бесполезно»

Бывший футболист сборной Росси Андрей Канчельскис прокомментировал решение CAS об отклонении апелляции о временном снятии запрета на участие российских команд в международных турнирах.

«Сейчас они, конечно, будут придумывать разные истории. Вместо того чтобы сборной России дать сыграть, принимают такие решения. Мы стали заложниками ситуации. Любые объяснения будут против нас и российского футбола.

Что бы мы ни делали, какие бы апелляции ни подавали, хоть инопланетянам в космос… всe будет бесполезно», – сказал Канчельскис.