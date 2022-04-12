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Тухель: «Челси» заслужил выход в полуфинал ЛЧ, но удача была не на нашей стороне»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

  • «Челси» уступил по сумме двух игр со счетом 4:5.
  • В прошлом году команда выиграла турнир.

«Мы одновременно разочарованы и гордимся собой. Мы провели фантастический матч и заслужили этот результат. Мы забили четыре гола и создали множество моментов для взятия ворот. Нам не повезло. Соперник превзошел нас на индивидуальном мастерстве за счет реализации.

Мы допустили две ошибки после выигранных мячей, и это были решающие моменты противостояния с «Реалом». Своей игрой мы заслужили выход в полуфинал, но этому было не суждено случиться. В подобных матчах требуется определенная удача, и сегодня она была не на нашей стороне.

Наш соперник создал не так уж и много на «Стэмфорд Бридж», но использовал все свои полумоменты. Чтобы превзойти его, нам было необходимо полностью исключить ошибки, но нам это не удалось. Тем не менее, мы ни о чем не жалеем. Это было поражение, которое любой спортсмен принимает с высоко поднятой головой», – сказал Тухель.

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Источник: сайт «Челси»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1474

    Vitaga 26 минут назад

    возня вокруг абрамовича несомненно сказалась на игре Челси

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