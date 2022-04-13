Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тухель: «Челси» заслужил выход в полуфинал ЛЧ, но удача была не на нашей стороне»

Тухель: «Челси» заслужил выход в полуфинал ЛЧ, но удача была не на нашей стороне»

13 апреля 2022, 09:42
8

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

  • «Челси» уступил по сумме двух игр со счетом 4:5.
  • В прошлом году команда выиграла турнир.

«Мы одновременно разочарованы и гордимся собой. Мы провели фантастический матч и заслужили этот результат. Мы забили четыре гола и создали множество моментов для взятия ворот. Нам не повезло. Соперник превзошел нас на индивидуальном мастерстве за счет реализации.

Мы допустили две ошибки после выигранных мячей, и это были решающие моменты противостояния с «Реалом». Своей игрой мы заслужили выход в полуфинал, но этому было не суждено случиться. В подобных матчах требуется определенная удача, и сегодня она была не на нашей стороне.

Наш соперник создал не так уж и много на «Стэмфорд Бридж», но использовал все свои полумоменты. Чтобы превзойти его, нам было необходимо полностью исключить ошибки, но нам это не удалось. Тем не менее, мы ни о чем не жалеем. Это было поражение, которое любой спортсмен принимает с высоко поднятой головой», – сказал Тухель.

Пройдите быструю регистрацию и получите бесплатную ставку 1000 рублей

Еще по теме:
Гол Родриго после передачи Модрича признан лучшим в ЛЧ на этой неделе 1
«Реал» пропустил 3 гола дома от английской команды впервые за 54 года 3
Тухель: «Арбитр смеялся с Анчелотти после матча. Не жди смелости от судей, когда играешь против «Реала» 15
Источник: сайт «Челси»
Лига чемпионов Челси Тухель Томас
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1649834151
возня вокруг абрамовича несомненно сказалась на игре Челси
Ответить
DeStar
1649853803
насчет матча на стэмфорд бридж не особо согласен. Можно сколько угодно устраивать тики таку как это делал челси вчера в центре поля возя мяч по 3 минуты без продвижения и атак, но это не моменты. Дома челси сыграл свой один из худших матчей сезона, ну и привоз менди подарил реалу третий мяч, но там реал был лучше, обожаю когда голы называют "полу моментами", а 10 ударов нахрен мимо ворот считают - "у нас было куча моментов". Тогда и у челси были полумоменты - это просто рюдигер забил с углового, просто левого, которого не было ,а судья им его полдарил, и о каких 4ех голах тухель говорит ( раз он говорит только про вчерашний матч), если их было 3 А вот вчера уже челси сыграл лучше реала,это факт ,и об этом говорит счет 2:3 в пользу челси.
Ответить
Benifacto
1649859752
но ты топ!!!Томас тут не отнять.....
Ответить
Benifacto
1649860467
кто не в теме или молодой....воробьи первые спрыгивают с веток при первом выстреле! и если вы это увидели бегите!
Ответить
Главные новости
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
2
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
1
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
2
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+