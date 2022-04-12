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  • CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыков ЧМ-2022 из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией

CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыков ЧМ-2022 из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией

12 апреля 2022, 19:50
12

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) представил мотивировочную часть решения об отклонении апелляции РФС о переносе стыков ЧМ-2022.

CAS объяснил отклонение апелляции тем, что сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть с Россией. Если бы сборную допустили, соперники получили бы техническое поражение.

В CAS отметили, что допуск России к стыкам ЧМ-2022 поставил бы под угрозу честность соревнований.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

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Источник: сайт CAS
Россия Швеция Польша Чехия
Комментарии (12)
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Алекс636363
1649783906
а недопуск, причем из-за отказа соперников (отказ наказывается техпоражением, и это должна быть проблема отказавшейся стороны) под сомнение честь, значит, не ставит. логика пипец. собаки
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BRO_football
1649784710
Честность соревнований? Пхахахах ну и клоуны. А отстранять Россию просто так это очень честно.
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neveldomha
1649788779
А как же тогда шлюхен гас оценивает попадание бляхов на ЧМ. Ссыкуны.
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Таврида
1649789916
Ага, соперники отказались, но наказали Россию. Геббельс нервно курит в сторонке...
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житель СПб
1649790468
Это поставило бы под сомнение честность соревнований?! Они настолько бесчестны, что уже даже не задумываются о впечатлении о себе...
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За Московский ЦСКА
1649790505
Честные вы наши! Ублюдки еврожопые!
Ответить
AtticusFinch1
1649790815
Так,наши уже успели cas назвать фашистами и русофобами?А то мы же самые справедливые и правильные
Ответить
Красногорск_Фан
1649798081
Если так пойдёт дальше то бюрократы могут присвоить победу на ЧМ и коту или аквариумным рыбкам
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nemolod
1649828407
Решение настоящего суда должно быть обосновано исходя из юридических положений-статей или пунктов,а тут какие-то общие слова о честности,которой и в помине нет! Как в басне Крылова про Волка и Ягненка "ТЫ ВИНОВАТ УЖ ТЕМ ЧТО ХОЧЕТСЯ МНЕ КУШАТЬ-СКАЗАЛ И В ТЕМНЫЙ ЛЕС ЯГНЕНКА ПОВОЛОК"
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