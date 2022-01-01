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CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыков ЧМ-2022 из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) представил мотивировочную часть решения об отклонении апелляции РФС о переносе стыков ЧМ-2022.

CAS объяснил отклонение апелляции тем, что сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть с Россией. Если бы сборную допустили, соперники получили бы техническое поражение.

В CAS отметили, что допуск России к стыкам ЧМ-2022 поставил бы под угрозу честность соревнований.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

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Источник: сайт CAS

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Сегодня, 19:50
Комментарии16
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    Рейтинг: +516

    Врундель 57 минут назад

    Так,наши уже успели cas назвать фашистами и русофобами?А то мы же самые справедливые и правильные

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    Рейтинг: +342

    За Московский ЦСКА 1 час назад

    Честные вы наши! Ублюдки еврожопые!

    0
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    Рейтинг: +15050

    житель СПб 1 час назад

    Это поставило бы под сомнение честность соревнований?! Они настолько бесчестны, что уже даже не задумываются о впечатлении о себе...

    0
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    Рейтинг: +57

    Таврида 1 час назад

    Ага, соперники отказались, но наказали Россию. Геббельс нервно курит в сторонке...

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    Рейтинг: +4218

    neveldomha 1 час назад

    А как же тогда шлюхен гас оценивает попадание бляхов на ЧМ. Ссыкуны.

    0
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    Рейтинг: +465

    Suvorov51 1 час назад

    Ну а что мы хотели . ведь здесь не хохлогеи виноваты. это все гейропа решает. а что нам горевать. поживем увидим.что будет дальше. хотя есть людишки чудаки на букву М они рады

    0
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    Рейтинг: +11269

    BRO_football 2 часа назад

    Честность соревнований? Пхахахах ну и клоуны. А отстранять Россию просто так это очень честно.

    3
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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > BRO_football 2 часа назад

    Я вижу --ты взволнован...Но это пустое.Не стоит твоих нервов.Россию и так отовсюду напнули.Ну а как ты хотел ? Нападать на европейское государство...Ракеты, танки, и прочая смертоносная дрянь....Ты думал Европе нужна во.йна в своем регионе ?Тучи беженцев ...Ты думал Европа будет тупо молчать ? Молчать и терпеть ?

    0
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    Рейтинг: +450

    bratskij > Имя на сайте 1 час назад

    Че несешь упоротый? Нормальные люди с фашизмом борются, а такие недоумки как ты в очко шпилятся.

    2
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    Рейтинг: +342

    За Московский ЦСКА > Имя на сайте 1 час назад

    Чего ,пургена скушал? Дрищешь как мерин. Всю ветку завонял, иди домой, к своим свидомым.

    0
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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте 2 часа назад

    Страна изгой.Токсичная страна....Спасибо пукину.

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    Рейтинг: +332

    Сделаны из Дерева > Имя на сайте 2 часа назад

    укропы да они такие!

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Ты реально деревянный...))) Статья --CAS отклонил апелляцию РФС.
    пы.сы...Однако мем нашелся --реальный деревянный...))) Надо бы запустить в действие.

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    Рейтинг: +4218

    neveldomha > Имя на сайте 1 час назад

    Это не твоя страна. Или ка ты в зад.

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    Рейтинг: +25

    Чоткар Патыр > Имя на сайте 1 час назад

    А ну съ...лся отсюда в ужасе

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    Рейтинг: +756

    Алекс636363 2 часа назад

    а недопуск, причем из-за отказа соперников (отказ наказывается техпоражением, и это должна быть проблема отказавшейся стороны) под сомнение честь, значит, не ставит. логика пипец. собаки

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