CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыков ЧМ-2022 из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) представил мотивировочную часть решения об отклонении апелляции РФС о переносе стыков ЧМ-2022.
CAS объяснил отклонение апелляции тем, что сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть с Россией. Если бы сборную допустили, соперники получили бы техническое поражение.
В CAS отметили, что допуск России к стыкам ЧМ-2022 поставил бы под угрозу честность соревнований.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
- РФС подал иски на эти решения.
- Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.
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Источник: сайт CAS