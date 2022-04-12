«О будущем поговорим в конце сезона»: Фернандиньо опроверг свои слова об уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо объяснил свое заявление о планах летом покинуть клуб.

«Я был на сто процентов честным и спонтанным, отвечая на вопросы на сегодняшней пресс-конференции. Но любой, кто знает меня, также знает, что я максимально честен с «Манчестер Сити», это обязанность капитана команды.

Я на сто процентов сосредоточен на завоевании всех титулов, за которые борется клуб. О своем будущем я буду говорить только в конце сезона. Продолжаем бороться!» – написал 36-летний футболист в соцсетях.

Фернандиньо летом может стать свободным агентом.

Он выступает за «Манчестер Сити» с 2013 года.

В этом сезоне бразилец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

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