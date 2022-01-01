Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

«О будущем поговорим в конце сезона»: Фернандиньо опроверг свои слова об уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо объяснил свое заявление о планах летом покинуть клуб.

«Я был на сто процентов честным и спонтанным, отвечая на вопросы на сегодняшней пресс-конференции. Но любой, кто знает меня, также знает, что я максимально честен с «Манчестер Сити», это обязанность капитана команды.

Я на сто процентов сосредоточен на завоевании всех титулов, за которые борется клуб. О своем будущем я буду говорить только в конце сезона. Продолжаем бороться!» – написал 36-летний футболист в соцсетях.

  • Фернандиньо летом может стать свободным агентом.
  • Он выступает за «Манчестер Сити» с 2013 года.
  • В этом сезоне бразилец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

Пройдите быструю регистрацию и получите бесплатную ставку 1000 рублей

Новости по теме
Гвардиола хочет оставить Зинченко в «Ман Сити» на следующий сезон
Гвардиола: «Дайте Бьелсе мою «Барселону» и посмотрите, сколько трофеев он выиграет» 5
Фернандиньо летом покинет «Манчестер Сити» после девяти сезонов в клубе 1
Источник: твиттер Фернандиньо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:33
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11