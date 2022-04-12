Фернандиньо летом покинет «Манчестер Сити» после девяти сезонов в клубе

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо анонсировал свой уход из клуба по окончании сезона.

«Не думаю, что останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон. Я хочу регулярно играть, поэтому вернусь в Бразилию.

Решение принято совместно с моей семьей, и это для меня самое важное», – сказал 36-летний футболист.

Фернандиньо летом станет свободным агентом.

Он выступает за «Манчестер Сити» с 2013 года.

В этом сезоне бразилец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

Пройдите быструю регистрацию и получите бесплатную ставку 1000 рублей