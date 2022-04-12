Цорн: «Критика «Локомотива» по любому поводу выглядит необъективной»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о критике в адрес клуба.

— В адрес клуба много критики, особенно от бывших руководителей «Локомотива». Это влияет на команду?

— Критика в футболе — это нормально. Когда она касается игры и результата — тут не может быть никаких вопросов, результатом с «Ростовом» мы сами дали для нее повод. Понятно расстройство болельщиков. Мы сами переживаем не меньше их и все работаем для них — на результат, на победу.

Но если критика касается любых дел внутри и около клуба и идет абсолютно по любому поводу, причем по большей части от одних и тех же лиц, — это выглядит как минимум необъективно. Перед началом сезона мы открыто сказали, что встали на путь перестройки, этот путь надо пройти до конца, а потом уже делать выводы.