«Манчестер Сити» готов платить Холанду 30 миллионов в год. Его трансфер обойдется в 145 миллионов

«Манчестер Сити» работает над трансфером нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Если сам футболист даст согласие на переход, то англичане, как ожидается, заплатят за него 145 миллионов евро – 75 миллионов немецкому клубу и 70 миллионов в виде комиссионных агенту и отцу норвежца.

21-летнему форварду предложили контракт на пять сезонов с зарплатой 30 миллионов евро в год.

Также на Холанда претендует «Реал», однако условия мадридцев не устраивают игрока.