Семин: «Ни один вратарь Европы не сравнится с Хайкиным в игре ногами»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о российском вратаре «Буде-Глимт» Никите Хайкине.
«Обратите внимание, как здорово он играет ногами. Думаю, ни один вратарь в Европе не сравнится с россиянином в этом аспекте.
В других моментах он тоже добился прогресса, например, в игре на выходах. А высокий рост позволяет Никите доставать даже самые сложные мячи», — сказал Сeмин.
- Хайкин провел 20 матчей в этом сезоне, пропустил 22 гола.
- В ноябре его впервые вызвали в сборную России.
Источник: RT