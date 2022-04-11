Семин: «Ни один вратарь Европы не сравнится с Хайкиным в игре ногами»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о российском вратаре «Буде-Глимт» Никите Хайкине.

«Обратите внимание, как здорово он играет ногами. Думаю, ни один вратарь в Европе не сравнится с россиянином в этом аспекте.

В других моментах он тоже добился прогресса, например, в игре на выходах. А высокий рост позволяет Никите доставать даже самые сложные мячи», — сказал Сeмин.