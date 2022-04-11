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  • Семин: «Ни один вратарь Европы не сравнится с Хайкиным в игре ногами»

Семин: «Ни один вратарь Европы не сравнится с Хайкиным в игре ногами»

11 апреля 2022, 14:50
2

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о российском вратаре «Буде-Глимт» Никите Хайкине.

«Обратите внимание, как здорово он играет ногами. Думаю, ни один вратарь в Европе не сравнится с россиянином в этом аспекте.

В других моментах он тоже добился прогресса, например, в игре на выходах. А высокий рост позволяет Никите доставать даже самые сложные мячи», — сказал Сeмин.

  • Хайкин провел 20 матчей в этом сезоне, пропустил 22 гола.
  • В ноябре его впервые вызвали в сборную России.

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Источник: RT
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита Семин Юрий
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1649678166
Ну ну и где-то в Англии заржал Эдерсон
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AZ
1649685022
Первая мысль про Нойера...
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